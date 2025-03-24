Фейковые инвалидности прокуроров — уволили ли кого-то из чиновников

Помещение Офиса Генерального прокурора. Фото: ОГП

Министерство здравоохранения отменило фейковые инвалидности 74 прокурорам. Несмотря на это Офис Генерального прокурора не собирается увольнять ни одного из этих должностных лиц.

Об этом сообщают в Центре противодействия коррупции в понедельник, 24 марта.

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Как отмечают в сообщении, в ноябре 2024 года в Украине вспыхнул скандал из-за подозрительного наличия инвалидности у рекордного числа прокуроров Хмельницкой прокуратуры. Обострилось все после того, как у руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы дома нашли более 6 млн долларов. Впоследствии глава государства Владимир Зеленский дал указ Генпрокуратуре и правоохранителям расследовать, были ли нарушения при установлении инвалидности прокурорам и другим чиновникам, а в результате — отчитаться об этом.

После указания президента тогдашний Генпрокурор Андрей Костин инициировал служебное расследование. Правда, во время него не уволили ни одного из 67 хмельницких прокуроров с инвалидностью. Вместе с тем, в октябре прошлого года открыли уголовное производство, в котором исследуются законность приобретения инвалидности работниками государственных и правоохранительных органах.

Центр противодействия коррупции направил запрос в Генпрокуратуру и ГБР о том, сколько прокуроров с фейковой инвалидностью уволили. Также поинтересовались, какому количеству должностных лиц сообщили о подозрении за полгода этого уголовного расследования.

Согласно ответу Государственного бюро расследований, в течение этого времени подозрение получили только двое из 74 прокуроров с фейковыми инвалидностями. Речь идет о руководителях Хмельницкой окружной прокуратуры и Уманской окружной прокуратуры Черкасской области. Только двое этих должностных лиц получили пенсии за фейковые инвалидности на 1,5 млн гривен.

Как отметили в Минздраве, в Хмельницкой области отменили решение о предоставлении группы инвалидности 13 прокурорам, а в других областях Украины — 61. В ЦПК отмечают, что ни одного из них не уволили из-за того, что в Офис Генпрокурора не видят оснований подать жалобу в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.

"Жалобы в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров относительно возможных неправомерных действий работников органов прокуратуры при получении группы инвалидности в настоящее время не подавались. В случае установления наличия признаков дисциплинарного проступка в действиях работников прокуратуры будет решен вопрос об инициировании ответственности дисциплинарной ответственности перед Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров", — отметил Офис Генпрокурора в ответе на запрос.

Как отметили в ОГП, по собственному желанию уволились три прокурора, а еще 11 ушли с административных должностей. Это означает, что фактически они продолжили выполнять функции прокурора, лишившись только своей административной должности — например, руководителя, заместителя и тому подобное.

Напомним, ранее в ГБР отмечали, что чиновникам, чья инвалидность окажется фейковой, грозит уголовная ответственность. В отношении них рассматривали обвинения в подделке документов, мошенничестве, незаконном обогащении.

Также мы писали о том, что некоторые украинские прокуроры получили от Пенсионного фонда сотни тысяч гривен. Это сделали через схему получения ранней пенсии благодаря оформлению инвалидности.