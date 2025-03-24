Фейкові інвалідності прокурорів — чи звільнили когось із посадовців

Приміщення Офісу Генерального прокурора. Фото: ОГП

Міністерство охорони здоров'я скасувало фейкові інвалідності 74 прокурорам. Попри це, Офіс Генерального прокурора не збирається звільняти жодного з цих посадовців.

Про це повідомляють у Центрі протидії корупції в понеділок, 24 березня.

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Як зазначають у повідомленні, у листопаді 2024 року в Україні спалахнув скандал через підозрілу наявність інвалідностей у рекордного числа прокурорів Хмельницької прокуратури. Загострилося все після того, як в очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи вдома знайшли понад 6 млн доларів. Згодом глава держави Володимир Зеленський дав указ Генпрокуратурі та правоохоронцям розслідувати, чи були порушення під час встановлення інвалідності прокурорам та іншим чиновникам, а потім відзвітувати про це.

Після вказівки президента тодішній Генпрокурор Андрій Костін ініціював службове розслідування. Щоправда, під час нього не звільнили жодного з 67 хмельницьких прокурорів з інвалідністю. Разом з тим, у жовтні минулого року відкрили кримінальне провадження, в якому досліджуються законність набуття інвалідностей працівниками державних і правоохоронних органах.

Центр протидії корупції надіслав запит до Генпрокуратури та ДБР стосовно того, скількох прокурорів із фейковою інвалідністю звільнили. Також поцікавились, якій кількості посадовців повідомили про підозру за пів року цього кримінального розслідування.

Згідно з відповіддю Державного бюро розслідувань, протягом цього часу підозру отримали лише двоє з 74 прокурорів з фейковими інвалідностями. Йдеться про очільників Хмельницької окружної прокуратури та Уманської окружної прокуратури Черкаської області. Лише ці два посадовці отримали пенсії за фейкові інвалідності на 1,5 млн гривень.

Як зазначили у МОЗ, на Хмельниччині скасували рішення про надання групи інвалідності 13 прокурорам, а в інших областях України — 61. У ЦПК наголошують, що жодного з них не звільнили через те, що в Офісі Генпрокурора не бачать підстав подати скаргу до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

"Скарги до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо можливих неправомірних дій працівників органів прокуратури під час отримання групи інвалідності на теперішній час не подавалися. У разі встановлення наявності ознак дисциплінарного проступку в діях працівників прокуратури буде вирішено питання щодо ініціювання відповідальності дисциплінарної відповідальності перед Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів", — зазначив Офіс Генпрокурора у відповіді на запит.

Як зазначили в ОГП, за власним бажанням звільнилися три прокурори, а ще 11 пішли з адміністративних посад. Це означає, що фактично вони продовжили виконувати функції прокурора, позбавившись лише своєї адміністративної посади, наприклад керівника, заступника тощо.

Нагадаємо, раніше в ДБР зазначали, що чиновникам, чия інвалідність виявиться фейковою, загрожує кримінальна відповідальність. Щодо них розглядали обвинувачення у підробці документів, шахрайстві, незаконному збагаченні.

Також ми писали про те, що деякі українські прокурори отримали від Пенсійного фонду сотні тисяч гривень. Це зробили через схему отримання ранньої пенсії завдяки оформленню інвалідності.