СМИ опровергли фейк о бумажных картах при посадке самолета фон дер Ляйен

Самолет, на борту которого находилась Урсула фон дер Ляйен. Фото: Inquam Photos/George Calin via REUTERS

В СМИ в течение недели активно распространялась информация, что самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на борту якобы приземлялся в Болгарии по бумажным картам после потери сигнала GPS. Сначала в Брюсселе и Софии звучали обвинения в адрес России в глушении навигации, однако впоследствии специалисты исследовали, что на самом деле произошло.

Об этом говорится в статье Politico.

Что на самом деле произошло с самолетом Урсулы фон дер Ляйен

Как писали журналисты Financial Times, лайнер кружил более часа, прежде чем совершить посадку, а пилоты якобы ориентировались по бумажным картам. Однако, по информации сервиса Flightradar24, сигнал GPS не исчезал, а задержка рейса составила всего девять минут.

Болгарский премьер-министр Росен Желязков заявил, что речь идет о техническом сбое, который связан с последствиями войны в Украине, и никакого расследования не требуется. Более того, он добавил, что такие нарушения давно стали регулярными.

Также болгарские власти подтвердили, что самолет имел резервную систему — Instrument Landing System, которая работает на основе наземных радиомаяков. Именно она и обеспечила безопасное приземление, а не бумажные карты, как сообщалось ранее.

Глушили ли самолет средством РЭБ

Несмотря на официальные объяснения, в Европейской комиссии подтвердили, что глушение сигнала GPS действительно произошло. Однако представители EASA отметили, что даже в случае сбоев GPS самолеты могут безопасно ориентироваться с помощью других систем, и до сих пор в истории не случались катастрофы из-за глушения спутниковой навигации.

В то же время в ЕС признают, что масштабы проблемы растут. По официальным данным, только в Польше в январе 2025 года зафиксировали более 2700 случаев глушения или подделки сигналов GNSS, тогда как в октябре 2024-го их было почти на треть меньше. Некоторые страны прямо указывают на Россию и Беларусь как на источник гибридных атак на стратегический радиочастотный спектр.

Напомним, несколько дней назад в ЕС подтвердили, что во время перелета главы Еврокомиссии произошел инцидент из-за работы РЭБ.

Из-за этого в НАТО заявили о разработке защиты от воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы.