ЗМІ спростували фейк про паперові карти при посадці літака фон дер Ляєн

Літак, на борту якого перебувала Урсула фон дер Ляєн. Фото: Inquam Photos/George Calin via REUTERS

У ЗМІ впродовж тижня активно поширювалась інформація, що літак із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на борту нібито приземлявся у Болгарії за паперовими картами після втрати сигналу GPS. Спершу у Брюсселі та Софії лунали звинувачення на адресу Росії у глушінні навігації, проте згодом фахівці дослідили, що насправді сталося.

Про це йдеться у статті Politico.

Що насправді сталося з літаком Урсули фон дер Ляєн

Як писали журналісти Financial Times, лайнер кружляв понад годину, перш ніж здійснити посадку, а пілоти начебто орієнтувалися за паперовими картами. Проте, за інформацією сервісу Flightradar24, сигнал GPS не зникав, а затримка рейсу склала лише дев’ять хвилин.

Болгарський прем’єр-міністр Росен Желязков заявив, що йдеться про технічний збій, який пов’язаний із наслідками війни в Україні, і жодного розслідування не потрібно. Щобільше, він додав, що такі порушення давно стали регулярними.

Також болгарська влада підтвердила, що літак мав резервну систему — Instrument Landing System, яка працює на основі наземних радіомаяків. Саме вона й забезпечила безпечне приземлення, а не паперові карти, як повідомлялося раніше.

Чи глушили літак засобом РЕБ

Попри офіційні пояснення, у Європейській комісії підтвердили, що глушіння сигналу GPS справді сталося. Однак представники EASA наголосили, що навіть у випадку збоїв GPS літаки можуть безпечно орієнтуватися за допомогою інших систем і досі в історії не траплялися катастрофи через глушіння супутникової навігації.

Водночас у ЄС визнають, що масштаби проблеми зростають. За офіційними даними, лише в Польщі у січні 2025 року зафіксували понад 2700 випадків глушіння чи підробки сигналів GNSS, тоді як у жовтні 2024-го їх було майже на третину менше. Деякі країни прямо вказують на Росію та Білорусь як на джерело гібридних атак на стратегічний радіочастотний спектр.

Нагадаємо, кілька днів тому в ЄС підтвердили, що під час перельоту глави Єврокомісії стався інцидент через роботу РЕБ.

Через це у НАТО заявили про розробку захисту від впливу російських засобів радіоелектронної боротьби.