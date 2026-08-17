Премьер-министр Великобритании Бернем переписывался с фейковой Сьюзи Уайлз

Энди Бернем. Фото: REUTERS/Изабель Инфантес

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем стал жертвой мошенничества. Он вступил в переписку с человеком, выдававшем себя за главу администрации Белого дома Сьюзи Уайлз. Утверждается, что содержание сообщений не имело существенного значения.

Об этом сообщает Politico, передает Новини.LIVE.

Фейковый аккаунт Сьюзи Уайлз

Бернем ответил на сообщение от человека, выдававшего себя за Сьюзи Уайлз. Впоследствии он предположил, что аккаунт поддельный. На Даунинг-стрит не комментируют вопросы национальной безопасности.

Один из источников издания утверждает, что сообщения не имеют значения. Пока неизвестно, о чем именно они переписывались.

Посольство Великобритании в Вашингтоне обратилось в Белый дом. Там выразили обеспокоенность тем, что телефон Уайлз снова взломали. Однако представитель американской администрации заверил, что нынешний инцидент не связан со взломом личных устройств руководительницы аппарата.

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Известно, что в прошлом году Федеральное бюро расследований и Белый дом уже проводили официальное расследование подобного инцидента. Тогда американские сенаторы, губернаторы и руководители крупных предприятий получали телефонные звонки и текстовые сообщения от имени Уайлз. Тогда сама чиновница подтвердила коллегам факт взлома ее мобильного телефона.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на посла Великобритании в Украине Нила Кромптона, Великобритания планирует в ближайшее время визит своего премьер-министра в Украину. Также в Лондоне не исключают приезда короля.

А 20 июля Энди Бернем официально стал новым премьером Великобритании. Он сменил на этом посту Кира Стармера. В течение 2017–2026 годов Бернем занимал должность мэра Большого Манчестера.