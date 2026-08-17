Премʼєр Британії Бернем листувався з фейковою Сьюзі Вайлз

Енді Бернем. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Премʼєр-міністр Великої Британії Енді Бернем став жертвою обману. Він вступив у листування з особою, яка видавала себе за керівницю адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз. Стверджується, що зміст повідомлень не мав важливого значення.

Про це повідомляє Politico, передає Новини.LIVE.

Фейковий акаунт Сьюзі Вайлз

Бернем відповів на повідомлення від особи, яка видавала себе за Сьюзі Вайлз. Згодом він припустив, що акаунт фейковий. На Даунінг-стріт не коментують питань національної безпеки.

Одне з джерел видання каже, що повідомлення не мають значення. Наразі невідомо, про що саме вони листувалися.

Посольство Британії у Вашингтоні звернулося до Білого дому. Там висловили занепокоєння, що телефон Вайлз знову зламали. Проте посадовець американської адміністрації запевнив, що нинішній інцидент не повʼязаний зі зламом персональних пристроїв керівниці апарату.

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Відомо, що минулого року Федеральне бюро розслідувань та Білий дім уже проводили офіційне розслідування подібного інциденту. Тоді американські сенатори, губернатори та керівники великих підприємств отримували телефонні дзвінки та текстові повідомлення від імені Вайлз. Тоді сама посадовиця підтвердила колегам факт зламу її мобільного телефону.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на посла Британії в Україні Ніла Кромптона, Велика Британія планує найближчим часом візит свого прем’єр-міністра до України. Також у Лондоні не виключають приїзду короля.

А 20 липня Енді Бернем офіційно став новим премʼєром Британії. Він замінив на посаді Кіра Стармера. Упродовж 2017–2026 років Бернем обіймав посаду мера Великого Манчестера.