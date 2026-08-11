Коли буде візит короля та прем'єра Британії до України: інтерв'ю Ніла Кромптона

Король Великої Британії Чарльз, королева Камілла та прем'єр-міністр Енді Бернем. Фото: REUTERS/Phil Noble

Велика Британія готує візит свого прем'єр-міністра до України в найкоротші терміни, а також розглядає можливість приїзду короля, який виявляє високий інтерес до подій у державі. Зокрема, запрошення раніше робив Президент України Володимир Зеленський запросив відвідати Київ британського монарха та нового прем'єр-міністра Великої Британії.

Про це в інтерв'ю для "РБК-Україна" сказав посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон, цитує Новини.LIVE.

Ніл Кромптон оцінив шанси на візит монарха Британії до Києва

Британський монарх виявляє особливу увагу до ситуації в Україні та вже має офіційне запрошення від українського керівництва.

Як розповів Ніл Кромптон, Володимир Зеленський озвучив це запрошення публічно, імовірно, за підсумками свого останнього візиту до Лондона. Дипломат нагадав, що чинний король уже бував в Україні багато років тому, ще у статусі принца Уельського.

Відтак Кромптон припускає, що британський монарх провів із українським президентом більше зустрічей, ніж із будь-яким іншим іноземним лідером, тому ця тема є для нього справді важливою і, ймовірно, зацікавлений у візиті.

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"Гадаю, про це треба запитати самого короля. Король уже відвідував Україну раніше, багато років тому, коли був принцом Уельським. Тож він дійсно виявляє до цього пильний інтерес", — підкреслив очільник дипломатичного представництва.

Коментуючи перспективу поїздки, дипломат додав: "Я не знаю, скільки зустрічей він мав із президентом Зеленським. Припускаю, що їх було більше, ніж із будь-яким іншим іноземним лідером. Тож ця тема йому не байдужа. А президент Зеленський публічно заявив, здається, після їхнього останнього візиту до Лондона, що запросив його. Тож подивимося".

Паралельно зараз опрацьовується питання приїзду до Києва очільника британського уряду та Енді Бернхема. Голова дипломатичної місії зазначив, що новообраний прем'єр-міністр перебуває на своїй посаді лише три тижні, тому наразі займається розставленням робочих пріоритетів, проте намір відвідати Україну залишається актуальним.

"Ми сподіваємося, що так. Гадаю, президент Зеленський, безперечно, запросив прем'єр-міністра до України. Він обіймає цю посаду лише три тижні. Тож йому треба визначитися з пріоритетами. Але, на мою думку, намір полягає в тому, щоб здійснити візит якомога швидше", — сказав посол.

Як писали раніше Новини.LIVE, у Великій Британії відбулися важливі урядові зміни, на тлі яких Лондон вкотре підтвердив незмінний курс на підтримку нашої держави. Зокрема, 21 липня новим міністром оборони Сполученого Королівства став Вес Стрітінг, який до цього обіймав посаду очільника Міністерства охорони здоров'я та соціального забезпечення. У своїй першій заяві він гарантував непохитну подальшу допомогу Україні.

Вже 27 липня Велику Британію з офіційним робочим візитом відвідав Президент України Володимир Зеленський. Глава держави провів переговори з новим прем'єр-міністром Енді Бернемом, зосередившись на ключових безпекових питаннях та нагальних потребах української армії, а також зустрівся з українськими військовослужбовцями, які перебувають на території Британії.

Також 10 серпня Вес Стрітінг публічно закликав союзників терміново наростити постачання ракет для захисту українського неба. Міністр наголосив на критичній необхідності максимально активізувати спільні зусилля партнерів, щоб Україна мала високий захист взимку від атак РФ по енергооб'єктам.