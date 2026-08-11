Когда состоится визит короля и премьер-министра Великобритании в Украину: интервью с Нилом Кромптоном

Король Великобритании Чарльз, королева Камилла и премьер-министр Энди Бернем. Фото: REUTERS/Phil Noble

Великобритания готовит визит своего премьер-министра в Украину в кратчайшие сроки, а также рассматривает возможность приезда короля, который проявляет большой интерес к событиям в стране. В частности, ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил британского монарха и нового премьер-министра Великобритании посетить Киев.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил посол Великобритании в Украине Нил Кромптон, цитирует Новини.LIVE.

Нил Кромптон оценил шансы на визит британского монарха в Киев

Британский монарх проявляет особое внимание к ситуации в Украине и уже получил официальное приглашение от украинского руководства.

Как рассказал Нил Кромптон, Владимир Зеленский озвучил это приглашение публично, вероятно, по итогам своего последнего визита в Лондон. Дипломат напомнил, что нынешний король уже бывал в Украине много лет назад, еще в статусе принца Уэльского.

Поэтому Кромптон предполагает, что британский монарх провел с украинским президентом больше встреч, чем с любым другим иностранным лидером, поэтому эта тема для него действительно важна и, вероятно, он заинтересован в визите.

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"Думаю, об этом нужно спросить самого короля. Король уже посещал Украину ранее, много лет назад, когда был принцем Уэльским. Поэтому он действительно проявляет к этому пристальный интерес", — подчеркнул глава дипломатического представительства.

Комментируя перспективу поездки, дипломат добавил: "Я не знаю, сколько встреч у него было с президентом Зеленским. Предполагаю, что их было больше, чем с любым другим иностранным лидером. Поэтому эта тема ему не безразлична. А президент Зеленский публично заявил, кажется, после их последнего визита в Лондон, что пригласил его. Так что посмотрим".

Параллельно сейчас прорабатывается вопрос о приезде в Киев главы британского правительства и Энди Бернхема. Глава дипломатической миссии отметил, что новоизбранный премьер-министр находится в должности всего три недели, поэтому пока занимается расстановкой рабочих приоритетов, однако намерение посетить Украину остается актуальным.

"Мы надеемся, что так и будет. Думаю, президент Зеленский, несомненно, пригласил премьер-министра в Украину. Он занимает эту должность всего три недели. Поэтому ему нужно определиться с приоритетами. Но, на мой взгляд, намерение состоит в том, чтобы осуществить визит как можно скорее", — сказал посол.

Как ранее писали Новини.LIVE, в Великобритании произошли важные изменения в правительстве, на фоне которых Лондон в очередной раз подтвердил неизменный курс на поддержку нашего государства. В частности, 21 июля новым министром обороны Соединённого Королевства стал Уэс Стритинг, который до этого занимал пост главы Министерства здравоохранения и социального обеспечения. В своём первом заявлении он заверил в неизменной дальнейшей помощи Украине.

Уже 27 июля Великобританию с официальным рабочим визитом посетил Президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства провёл переговоры с новым премьер-министром Энди Бернемом, сосредоточившись на ключевых вопросах безопасности и насущных потребностях украинской армии, а также встретился с украинскими военнослужащими, находящимися на территории Великобритании.

Кроме того, 10 августа Уэс Стритинг публично призвал союзников срочно увеличить поставки ракет для защиты украинского неба. Министр подчеркнул острую необходимость максимально активизировать совместные усилия партнеров, чтобы Украина имела надежную защиту зимой от атак РФ по энергообъектам.