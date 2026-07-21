Новий глава Міноборони Британії Вес Стрітінг пообіцяв підтримку Україні

Новий міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг. Фото: Wes Streeting/Facebook

Новим міністром оборони Великої Британії став Вес Стрітінг. У своїй першій заяві на посаді він запевнив, що Лондон і надалі твердо підтримуватиме Україну та забезпечуватиме власні Збройні сили необхідними ресурсами. До призначення Стрітінг очолював Міністерство охорони здоров'я та соціального забезпечення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Sky News та заяву канцелярії прем'єр-міністра Енді Бернема.

Стрітінг підтвердив незмінну підтримку України

Вес Стрітінг очолив Міністерство оборони Великої Британії в уряді прем'єр-міністра Енді Бернема. На цій посаді він змінив колишнього армійського офіцера Дена Джарвіса, який обіймав посаду з червня 2026 року після відставки Джона Гілі.

Після призначення новий глава оборонного відомства окреслив головні пріоритети своєї роботи. Він наголосив, що забезпечення безпеки країни є першочерговим завданням уряду, а британська армія повинна мати всі необхідні ресурси для виконання своїх функцій. Окремо Стрітінг підкреслив, що Велика Британія й надалі залишатиметься надійним союзником України.

"Забезпечення безпеки нашої країни — це головний обов’язок уряду. Для мене честь обійняти посаду міністра оборони. Ми забезпечимо наші збройні сили необхідними ресурсами й непохитно стоятимемо пліч-о-пліч із нашими міжнародними союзниками, особливо з Україною", — сказав Стрітінг.

Читайте також:

Енді Бернем, який очолив британський уряд, також відомий своєю послідовною підтримкою України та неодноразово висловлювався на користь подальшої допомоги Києву.

Хто такий Вес Стрітінг

Вес Стрітінг вирішив пов'язати своє життя з громадською та політичною діяльністю ще під час навчання в університеті. У 2008–2010 роках він очолював Національну спілку студентів, після чого працював над питаннями освіти в благодійній організації Stonewall, а також був муніципальним депутатом лондонського району Редбридж.

У 2015 році Стрітінг уперше був обраний до Палати громад від округу Північний Ілфорд, а у 2017 році повторно здобув перемогу на виборах. Згодом він працював у тіньовому уряді Лейбористської партії: спочатку відповідав за питання шкільної освіти, а пізніше — за напрям дитячої бідності.

У листопаді 2021 року політика призначили тіньовим міністром охорони здоров'я та соціального забезпечення. Після перемоги лейбористів на виборах він очолював однойменне міністерство з липня 2024 року до травня 2026 року.

Нині Весу Стрітінгу 43 роки. Його призначення на посаду міністра оборони стало одним із перших кадрових рішень нового уряду Енді Бернема.

Новини.LIVE інформували, що 21 липня 2026 року Енді Бернем оголосив перші кадрові призначення у новому уряді Великої Британії та запевнив, що підтримка України залишиться незмінною. Він заявив, що й надалі буде "на всі 100%" підтримувати Президента України Володимира Зеленського. Новим главою МЗС став Ед Мілібенд, а колишній міністр оборони Джон Гілі очолив Казначейство Великої Британії.

Новини.LIVE також писали, що Кір Стармер офіційно залишив посаду прем'єр-міністра Великої Британії, а король прийняв його відставку. У прощальній промові політик підбив підсумки роботи уряду, заявивши, що залишає посаду "з гідністю, з посмішкою" та пишається досягнутими результатами. Також Стармер побажав успіхів своєму наступнику Енді Бернему та наголосив на важливості незмінної підтримки України.