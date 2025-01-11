В Дію вернули актовые записи после кибератаки на реестры

Документы в "Дії". Иллюстративное фото: diia.gov.ua

В приложение "Дія" вернули актовые записи о рождении, браке, разводе и смене имени. Ранее эти данные не были доступны из-за кибератаки на государственные реестры.

О их возвращении сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в Telegram в субботу, 11 января.

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"Актовые записи о рождении, браке, разводе и смене имени снова в "Дії", — говорится в сообщении.

Федоров заметил, что бумажные документы можно положить на полочку, поскольку на портал вернулись все необходимые актовые данные. Он предложил зайти в приложение "Дія" и проверить.

Скриншот поста Федорова

Напомним, 20 декабря на украинские государственные реестры была осуществлена хакерская атака. Из-за этого не работал ряд сервисов.

Уже 30 декабря Минюст восстановил работу трех нотариальных реестров после масштабной кибератаки, осуществленной Россией.