У Дію повернули актові записи після кібератаки на реєстри

Документи в "Дії". Ілюстративне фото: diia.gov.ua

У застосунок "Дія" повернули актові записи про народження, шлюб, розлучення та зміну імені. Раніше ці дані не були доступні через кібератаку на державні реєстри.

Про їх повернення повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров у Telegram у суботу, 11 січня.

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"Актові записи про народження, шлюб, розлучення й зміну імені знову в "Дії", — йдеться у повідомленні.

Федоров зауважив, що паперові документи можна заховати на поличку, оскільки на портал повернулися всі необхідні актові дані. Він запропонував зайти у застосунок "Дія" та перевірити.

Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, 20 грудня на українські державні реєстри було здійснено хакерську атаку. Внаслідок цього не працювала низка сервісів.

Вже 30 грудня Мін'юст відновив роботу трьох нотаріальних реєстрів після масштабної кібератаки, здійсненої Росією.