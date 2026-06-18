Опередила ли Украина РФ на поле боя по темпам

Марк Рютте и Михаил Федоров. Фото: Михаил Федоров/Facebook

В мае Украина освободила более 100 км² территорий — это больше, чем Россия смогла захватить за тот же период. Это стало одним из лучших показателей за последнее время.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Украина видит «окно возможностей» для усиления давления на РФ

По его словам, май стал рекордным за последние годы месяцем по показателям деоккупированных территорий.

Федоров также отметил, что возросло количество уничтоженных оккупантов в расчете на каждый квадратный километр. Эти данные Украина представила международным партнерам во время заседания в формате "Рамштайн".

Кроме того, министр сообщил, что встреча прошла под лозунгом "Окно возможностей". По его словам, Украина видит это окно на ближайшие месяцы и работает над тем, чтобы укреплять свои позиции и создавать условия для принуждения России к справедливому миру.

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"Май стал рекордным месяцем по площади деоккупированных территорий за последние годы — более 100 км². Мы деоккупировали больше, чем враг смог оккупировать: у нас плюс. Также у нас выросло количество уничтоженного врага на каждый км². Сегодня мы демонстрировали все эти результаты. И ещё раз хочу сказать, что сегодняшняя встреча в формате "Рамштайн" прошла под лозунгом «Окно возможностей». Пока мы четко видим это окно возможностей в ближайшие месяцы, мы работаем над тем, чтобы создать новые окна возможностей для того, чтобы заставить врага пойти на справедливый мир", — подчеркнул Федоров.

Новини.LIVE сообщали, что Украина в ближайшее время получит ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot. В то же время планируется также закупка ракет Mistral и Meteor.

Новини.LIVE сообщали, что Великобритания намерена использовать замороженные российские активы для финансирования крупной закупки беспилотников украинского производства. Это решение направлено на поддержку украинских производителей и обеспечение Сил обороны Украины современными дронами.