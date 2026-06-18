Чи випередила Україна РФ на полі бою за темпами

Марк Рютте та Михайло Федоров. Фото: Михайло Федоров/Facebook

У травні Україна звільнила понад 100 км² територій більше, ніж Росія змогла захопити за цей самий період. Це стало одним із найкращих показників за останній час.

Про це повідомив Міністр оборони України Михайло Федоров за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Україна бачить "вікно можливостей" для посилення тиску на РФ

За його словами, травень став рекордним за останні роки місяцем за показниками деокупованих територій.

Федоров також зазначив, що зросла кількість знищених окупантів у розрахунку на кожен квадратний кілометр. Ці дані Україна представила міжнародним партнерам під час засідання у форматі "Рамштайн".

Крім того, міністр повідомив, що зустріч пройшла під гаслом "Вікно можливостей". За його словами, Україна бачить це вікно на найближчі місяці та працює над тим, щоб посилювати свої позиції і створювати умови для примусу Росії до справедливого миру.

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"Травень місяць був рекордним щодо територій, які деокупували за останні роки — понад 100 км². Ми деокупували більше, ніж ворог зміг окупувати: у нас плюс. Також у нас виросла кількість знищеного фізичного ворога на кожен км². Сьогодні ми показували всі ці результати. І ще раз хочу сказати, що сьогоднішня зустріч у форматі "Рамштайн" пройшла під гаслом "Вікно можливостей". Поки ми чітко бачимо це вікно можливостей у найближчі місяці, ми працюємо над тим, щоб створити нові вікна можливостей для того, щоб змусити ворога до справедливого миру", — наголосив Федоров.

Новини.LIVE повідомляли, що Україна найближчим часом отримає ракети для систем протиповітряної оборони Patriot. Водночас планується також закупівля ракет Mistral і Meteor.

Новини.LIVE інформували, що Велика Британія має намір використати заморожені російські активи для фінансування великої закупівлі безпілотників українського виробництва. Це рішення спрямоване на підтримку українських виробників і забезпечення Сил оборони України сучасними дронами.