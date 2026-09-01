Михаил Федоров. Фото: Михаил Федоров/Facebook

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров открывает собственную компанию в сфере оборонных технологий. Компания будет заниматься разработкой технологий для Украины и стран-союзниц. Первым ключевым инвестором проекта станет генеральный директор Palantir Алекс Карп.

Об этом Федоров сообщил в соцсетях, сообщает Новини.LIVE.

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Федоров открывает собственную компанию в сфере оборонных технологий

Михаил Федоров заявил о создании новой компании, которая будет заниматься разработкой оборонных технологий. По его словам, проект будет использовать опыт, полученный в ходе технологической трансформации оборонной сферы Украины в условиях полномасштабной войны.

Главной целью компании станет укрепление Украины и создание технологий, которые будут иметь потенциал для использования странами-союзниками.

"Украина останется для меня приоритетом. Во время полномасштабной войны наша команда приобрела уникальный опыт работы с оборонными технологиями в Украине и воочию убедилась, как технологии трансформируют современную войну", — сказал Федоров.

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По его словам, полученный опыт планируется использовать для создания технологий, которые будут помогать Украине и её союзникам.

Генеральный директор Palantir инвестирует в проект Федорова

Первым ключевым инвестором новой компании станет Алекс Карп — генеральный директор американской технологической компании Palantir.

Карп объявил о поддержке проекта во время встречи с Федоровым в Вашингтоне. Он отметил, что их сотрудничество длится около пяти лет, и высоко оценил опыт Украины в использовании технологий во время войны.

"Ты и твои коллеги запускаете компанию, которая, на мой взгляд, будет иметь определяющее значение для мира, превращая ваши знания и понимание современной войны в продукт для стран-союзниц", — заявил Карп.

Он также добавил, что для Palantir будет честью помочь команде Федорова в развитии нового проекта.

Какой будет новая компания

Федоров подчеркнул, что новый проект имеет глобальные амбиции, однако Украина останется его приоритетом.

"Мы создаем собственную defense tech-компанию. Алекс Карп, генеральный директор Palantir, станет её первым ключевым инвестором. Наш новый амбициозный проект укрепит Украину и поможет сделать будущее более безопасным для всего мира", — сообщил Федоров.

Подробности о названии компании, её технологическом направлении и инвестиционных планах должны быть объявлены позже.

Новини.LIVE сообщали, что Михаил Федоров готов помочь США создать "армию дронов" в обмен на ракеты-перехватчики для систем Patriot. Экс-министр обороны заявил о готовности к такому обмену, чтобы Украина могла укрепить противовоздушную оборону в преддверии зимы.

Новини.LIVE также сообщали, что Михаил Федоров согласился стать советником министра обороны Италии Гвидо Кроцетто по вопросам оборонных инноваций. Он будет консультировать итальянскую сторону по вопросам дронов, автономных систем, ПВО и развития оборонных технологий, при этом продолжая работать над украинскими проектами.