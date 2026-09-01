Федоров запускає власну компанію у сфері оборонних технологій

Михайло Федоров. Фото: Михайло Федоров/Facebook

Нова компанія колишнього міністра оборони України Михайла Федорова працюватиме над технологіями для України та країн-союзників. Першим ключовим інвестором проєкту стане генеральний директор Palantir Алекс Карп. Деталі щодо технологічного напряму компанії та інвестиційних планів оголосять пізніше.

Про це Федоров повідомив у соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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Федоров відкриває власну компанію у сфері оборонних технологій

Михайло Федоров заявив про створення нової компанії, яка займатиметься розробкою оборонних технологій. За його словами, проєкт використовуватиме досвід, отриманий під час технологічної трансформації оборонної сфери України в умовах повномасштабної війни.

Головною метою компанії стане посилення України та створення технологій, які матимуть потенціал для використання країнами-союзниками.

"Україна залишатиметься для мене пріоритетом. Під час повномасштабної війни наша команда здобула унікальний досвід роботи з оборонними технологіями в Україні й на власні очі побачила, як технології трансформують сучасну війну", — сказав Федоров.

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За його словами, отриманий досвід планують використати для створення технологій, які допомагатимуть Україні та її союзникам.

CEO Palantir інвестує у проєкт Федорова

Першим ключовим інвестором нової компанії стане Алекс Карп — генеральний директор американської технологічної компанії Palantir.

Карп оголосив про підтримку проєкту під час зустрічі з Федоровим у Вашингтоні. Він зазначив, що їхня співпраця триває близько п'яти років, і високо оцінив досвід України у використанні технологій під час війни.

"Ти та твої колеги запускаєте компанію, яка, на мою думку, матиме визначальне значення для світу, перетворюючи ваші знання та розуміння сучасної війни на продукт для країн-союзників", — заявив Карп.

Він також додав, що для Palantir буде честю допомогти команді Федорова у розвитку нового проєкту.

Якою буде нова компанія

Федоров наголосив, що новий проєкт має глобальні амбіції, однак Україна залишатиметься його пріоритетом.

"Ми створюємо власну defense tech-компанію. Алекс Карп, CEO Palantir, стане її першим ключовим інвестором. Наш новий амбітний проєкт посилюватиме Україну та допоможе зробити майбутнє безпечнішим для всього світу", — повідомив Федоров.

Деталі щодо назви компанії, її технологічного напряму та інвестиційних планів мають оголосити пізніше.

Новини.LIVE інформували, що Михайло Федоров готовий допомогти США створити "армію дронів" в обмін на ракети-перехоплювачі для систем Patriot. Ексміністр оборони заявив про готовність до такого обміну, щоб Україна могла посилити протиповітряну оборону напередодні зими.

Новини.LIVE також повідомляли, що Михайло Федоров погодився стати радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто з питань оборонних інновацій. Він консультуватиме італійську сторону щодо дронів, автономних систем, ППО та розвитку оборонних технологій, водночас продовжуючи працювати над українськими проєктами.