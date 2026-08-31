Федоров заявив, що готовий допомогти США створити армію дронів в обмін на ракети Patriot для України

Михайло Федоров. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Колишній глава Міноборони України Михайло Федоров заявив, що готовий допомогти США створити "армію дронів" в обмін на ракети для систем ППО Patriot для України. Крім того, він домагається інвестицій зі США для фонду оборонних технологій, щоб створювати та керувати компаніями з розробки нових видів зброї.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на його інтерв’ю для Financial Times.

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Що сказав Федоров про допомогу та свої цілі в США

Під час бесіди Федоров відмовився коментувати, чи зустрічатиметься він з кимось із адміністрації Трампа під час свого візиту до Вашингтона, однак він сказав, що готовий допомогти США в обмін на допомогу Україні.

"Я дуже радий допомогти Америці створити армію дронів — особливо в обмін на ракети-перехоплювачі Patriot, щоб ми пережили цю зиму. Я готовий здійснити цей обмін", — сказав він.

Також FT пише, що Федоров прагне заручитися підтримкою для пропонованого фонду оборонних технологій. Зокрема, він шукає підтримки з боку венчурних капіталістів, приватних інвесторів та американських технологічних компаній.

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За словами колишнього міністра, він веде переговори з «великою кількістю» потенційних інвесторів, зацікавлених в українських інноваціях. Як зазначає Федоров, фонд зможе не лише інвестувати в українські стартапи, а й створювати компанії.

Судячи з інтерв’ю, цей фонд використовуватиме західний капітал для розробки технологій, які мають вирішальне значення для здатності України протистояти вторгненню РФ, яке триває.

Федоров визначив три першочергові пріоритети для фонду:

бойова роботизація для зменшення залежності Києва від людських ресурсів та чисельності військ на передовій;

дешеві високошвидкісні дрони-перехоплювачі для боротьби з новими російськими реактивними ударними безпілотниками;

недорогі ракети з підтримкою штучного інтелекту.

За словами Федорова, Росія, найімовірніше, затягне конфлікт ще щонайменше на два-три роки, а фонд розроблятиме передові «рішення для поля бою», одночасно надаючи інвесторам інформацію про уроки, які винесла Україна.

Як повідомляли Новини.LIVE, Михайло Федоров днями анонсував початок міжнародної поїздки. Він розповів, що став радником голови Міноборони Італії з питань технологій.

Також ми писали, що ВСК Верховної Ради з питань оборони викликала на засідання Федорова.