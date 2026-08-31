Федоров заявил, что готов помочь США создать армию дронов в обмен на ракеты Patriot для Украины

Михаил Федоров. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Бывший глава Минобороны Украины Михаил Федоров заявил, что готов помочь США создать "армию дронов" в обмен на ракеты для систем ПВО Patriot для Украины. Помимо этого, он добивается инвестиций из США для фонда оборонных технологий, чтобы создавать и управлять компаниями по разработке новых видов оружия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на его интервью для Financial Times.

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Что сказал Федоров о помощи и своих целях в США

В ходе беседы Федоров отказался комментировать, будет ли он встречаться с кем-либо из администрации Трампа в ходе своего визита в Вашингтон, однако он сказал, что готов помочь США в обмен на помощь Украине.

"Я очень рад помочь Америке создать армию дронов — особенно в обмен на ракеты-перехватчики Patriot, чтобы мы пережили эту зиму. Я готов совершить этот обмен", — сказал он.

Также FT пишет, что Федоров стремится заручиться поддержкой для предлагаемого фонда оборонных технологий. В частности , он ищет поддержки со стороны венчурных капиталистов, частных инвесторов и американских технологических компаний.

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По словам бывшего министра, он ведет переговоры с "большим числом" потенциальных инвесторов, заинтересованных в украинских инновациях. Как говорит Федоров, фонд сможет не только инвестировать в украинские стартапы, но и создавать компании.

Исходя из интервью, этот фонд будет использовать западный капитал для разработки технологий, которые имеют решающее значения для способности Украины противостоять вторжению РФ, которое продолжается.

Федоров определил три первоочередных приоритета для фонда:

боевая роботизация для снижения зависимости Киева от человеческих ресурсов и численности войск на передовой;

дешевые высокоскоростные дроны-перехватчики для борьбы с новыми российскими реактивными ударными беспилотниками;

недорогие ракеты с поддержкой искусственного интеллекта.

По словам Федорова, Россия, скорее всего, затянет конфликт еще как минимум на два-три года, а фонд будет разрабатывать передовые "решения для поля боя", одновременно предоставляя инвесторам информацию об уроках, которые извлекла Украина.

Как сообщали Новини.LIVE, Михаил Федоров на днях анонсировал о начале международной поездке. Он рассказал, что стал советником главы Минобороны Италии по технологиям.

Также мы писали, что ВСК Верховной Рады по вопросам обороны вызвала на заседание Федорова.