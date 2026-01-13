Видео
Главная Новости дня Федоров и Шмыгаль возглавят новые министерства — решение комитета

Федоров и Шмыгаль возглавят новые министерства — решение комитета

Дата публикации 13 января 2026 15:43
Какие новые должности займут Федоров и Шмыгаль
Денис Шмыгаль и Михаил Федоров. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

Комитет по вопросам национальной безопасности Верховной Рады поддержал кандидатуру Михаила Федорова на должность министра обороны. Также Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал назначение Дениса Шмыгаля первым вице-премьер-министром — министра энергетики Украины.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк во вторник, 13 января.

Железняк
Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Сколько нардепов поддержали кандидатуры Федорова и Шмыгаля

Кандидатуру Федорова поддержали единогласно 16 нардепов.

За Шмыгаля проголосовали 19 депутатов, против — ноль, воздержались — два.

Напомним, сегодня парламент уволил Федорова с должности первого вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации.

Также был уволен Шмыгаль с должности главы Минобороны.

Кроме того, Верховная Рада поддержала увольнение Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины.

Денис Шмыгаль Кабинет министров Верховная Рада Михаил Федоров война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
