Какие новые должности займут Федоров и Шмыгаль

Федоров и Шмыгаль возглавят новые министерства — решение комитета
Комитет по вопросам национальной безопасности Верховной Рады поддержал кандидатуру Михаила Федорова на должность министра обороны. Также Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал назначение Дениса Шмыгаля первым вице-премьер-министром — министра энергетики Украины.
Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк во вторник, 13 января.
Сколько нардепов поддержали кандидатуры Федорова и Шмыгаля
Кандидатуру Федорова поддержали единогласно 16 нардепов.
За Шмыгаля проголосовали 19 депутатов, против — ноль, воздержались — два.
Напомним, сегодня парламент уволил Федорова с должности первого вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации.
Также был уволен Шмыгаль с должности главы Минобороны.
Кроме того, Верховная Рада поддержала увольнение Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины.
