Федоров: еще 75 офицеров завершили Подготовку капитанов

Дата публикации 6 апреля 2026 14:01
Михаил Федоров. Фото: t.me/zedigital

Министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал, что еще 75 офицеров завершили Подготовку капитанов и отправляются в бригады. По его словам, состоялся уже 14-й курс. С начала большой войны подготовлено более 1 100 офицеров.

Об этом Михаил Федоров сообщил в понедельник, 6 апреля, передает Новини.LIVE.

Подготовка капитанов в Украине

Федоров посетил Подготовку капитанов и вместе с инструкторами и командованием оценили, как масштабируется обучение и что нужно усилить.

Курс подготовки капитанов в Украине. Фото: t.me/zedigital

"Подготовка капитанов — инструмент системной подготовки офицеров на основе подходов НАТО к профессиональному военному образованию и процедур военного планирования, адаптированных к реалиям этой войны. Именно офицеры определяют эффективность подразделений на поле боя — от их решений зависит выполнение задач и сохранение жизни людей", — отметил он.

По его словам, офицеры овладевают Troop Leading Procedures (процедуру подготовки и планирования действий подразделения на уровне роты) и Military Decision Making Process (военный процесс принятия решения на уровне штаба батальона).

Обучение капитанов. Фото: t.me/zedigital

Федоров отметил, что это позволяет быстро действовать в условиях неопределенности и принимать обоснованные решения.

Учебная программа базируется на реальных боевых примерах — от обороны Киева в 2022 году до наступательных действий 2026-го. Она постоянно обновляется с учетом Lessons Learned.

Интенсив длится три месяца без выходных. Командиры рот и взводов вместе со штабными офицерами проходят подготовку совместно, согласовывая взаимодействие между подразделениями и штабом.

Федоров посетил обучение капитанов. Фото: t.me/zedigital

"Используют DELTA, Крапиву и другие цифровые инструменты для анализа обстановки и планирования. Отдельный фокус — дроны и беспилотные системы, включая НРК. Инструкторы имеют боевой опыт и регулярно проходят стажировку в бригадах — чтобы обучение соответствовало реальности фронта", — говорит Федоров.

Реализацию курса с 2022 года поддерживает Фонд "Вернись живым", который привлекает средства благотворителей и обеспечивает условия.

Глава Минобороны подчеркнул, что задачей является изменить систему подготовки украинских военнослужащих.

"Вместе с фондом "Вернись живым" работаем над масштабированием подготовки капитанов и перезагрузкой профессионального военного образования на тактическом уровне. Качественная подготовка — это меньшие потери и большая эффективность", — добавил он.

null
Пост Федорова. Фото: скриншот
null
Пост Федорова. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Михаила Федорова, в ВСУ вводят цифровой учет для сокращения бюрократии на всех уровнях. В частности, для воинских частей отменили 56 бумажных документов.

А недавно Федоров провел закрытую встречу со штурмовиками и пехотинцами из 13 подразделений. Воины выполняют боевые задачи на передовой. На встрече обсудили ситуацию на фронте и зафиксировали проблемные вопросы.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
