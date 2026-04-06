Федоров: ще 75 офіцерів завершили Вишкіл капітанів

Міністр оборони України Михайло Федоров розповів, що ще 75 офіцерів завершили Вишкіл капітанів та вирушають у бригади. За його словами, відбувся вже 14-й курс. З початку великої війни підготовлено понад 1 100 офіцерів.

Про це Михайло Федоров повідомив у понеділок, 6 квітня, передає Новини.LIVE.

Федоров відвідав Вишкіл капітанів та разом з інструкторами та командуванням оцінили, як масштабується навчання і що потрібно посилити.

"Вишкіл капітанів — інструмент системної підготовки офіцерів на основі підходів НАТО до професійної військової освіти та процедур військового планування, адаптованих до реалій цієї війни. Саме офіцери визначають ефективність підрозділів на полі бою — від їхніх рішень залежить виконання завдань і збереження життя людей", — зазначив він.

За його словами, офіцери опановують Troop Leading Procedures (процедуру підготовки та планування дій підрозділу на рівні роти) та Military Decision Making Process (військовий процес ухвалення рішення на рівні штабу батальйону).

Федоров наголосив, що це дозволяє швидко діяти в умовах невизначеності та ухвалювати обґрунтовані рішення.

Навчальна програма базується на реальних бойових прикладах — від оборони Києва у 2022 році до наступальних дій 2026-го. Вона постійно оновлюється з урахуванням Lessons Learned.

Інтенсив триває три місяці без вихідних. Командири рот і взводів разом із штабними офіцерами проходять підготовку спільно, узгоджуючи взаємодію між підрозділами та штабом.

"Використовують DELTA, Кропиву та інші цифрові інструменти для аналізу обстановки й планування. Окремий фокус — дрони та безпілотні системи, включно з НРК. Інструктори мають бойовий досвід і регулярно проходять стажування в бригадах — щоб навчання відповідало реальності фронту", — каже Федоров.

Реалізацію курсу з 2022 року підтримує Фонд "Повернись живим", який залучає кошти благодійників та забезпечує умови.

Глава Міноборони наголосив, що завданням є змінити систему підготовки українських військовослужбовців.

"Разом із фондом "Повернись живим" працюємо над масштабуванням Вишколу капітанів і перезавантаженням професійної військової освіти на тактичному рівні. Якісна підготовка — це менші втрати й більша ефективність", — додав він.

