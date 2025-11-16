В Украине появятся цифровые услуги для борьбы с коррупцией

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Фото: Федоров/Facebook

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал новые цифровые проекты для борьбы с коррупцией. Речь идет о е-Акциз, е-Нотариат и е-Суд.

Об этом Михаил Федоров сообщил в Facebook после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Федоров проинформировал, что встретился с президентом Владимиром Зеленским. По его словам, они обсудили цифровизацию государственных услуг и развитие приоритетных проектов Минцифры.

Глава Минцифры отметил, что в "Дії" уже более 23 млн пользователей. А также добавил, что в следующем году будет еще больше цифровых услуг, чтобы каждый украинец мог взаимодействовать с государством быстро, удобно, прозрачно.

"Параллельно оптимизируем работу ЦПАУ, чтобы даже в самых сложных условиях государство оставалось рядом и предоставляло услуги быстро и с комфортом", — рассказал министр.

Кроме того, он сообщил, что недавно запустили инновационный цифровой портал Госстата.

Федоров акцентировал на том, что также сейчас в работе важные для государства антикоррупционные проекты: е-Акциз, е-Нотариат, е-Суд, цифровизация игорного бизнеса. Уже в следующем году будут первые результаты реформ.

"Развиваем телеком-сферу. Строим устойчивость сетей, чтобы украинцы оставались на связи даже во время блэкаутов. Параллельно готовим запуск пилота 5G и Direct to Cell, чтобы обеспечить еще лучшее качество связи и интернета.

Благодаря Дія.City развиваем цифровую экономику. С момента создания резиденты уже уплатили около 55 миллиардов гривен налогов", — сообщил глава Минцифры.

Также он добавил, что "Мрия" — наш образовательный геймченджер. По его данным, с началом учебного года к образовательной экосистеме присоединилось уже более 2 500 школ.

"Постепенно интегрируем функционал на базе ИИ и запустили первые элементы геймификации.

Спасибо президенту Владимиру Зеленскому за видение и поддержку развития цифрового государства", — резюмировал Федоров.

Напомним, что в субботу, 15 ноября, Владимир Зеленский провел совещание с Михаилом Федоровым — стороны обсудили цифровизацию государственных услуг.

Ранее Федоров анонсировал масштабное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в Украине.