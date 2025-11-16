Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Федоров анонсировал цифровые услуги для борьбы с коррупцией

Федоров анонсировал цифровые услуги для борьбы с коррупцией

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 16:29
обновлено: 16:55
В Украине появятся цифровые услуги для борьбы с коррупцией
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Фото: Федоров/Facebook

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал новые цифровые проекты для борьбы с коррупцией. Речь идет о е-Акциз, е-Нотариат и е-Суд.

Об этом Михаил Федоров сообщил в Facebook после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Реклама
Читайте также:

Федоров о цифровых антикоррупционных проектах

Федоров проинформировал, что встретился с президентом Владимиром Зеленским. По его словам, они обсудили цифровизацию государственных услуг и развитие приоритетных проектов Минцифры.

Глава Минцифры отметил, что в "Дії" уже более 23 млн пользователей. А также добавил, что в следующем году будет еще больше цифровых услуг, чтобы каждый украинец мог взаимодействовать с государством быстро, удобно, прозрачно.

"Параллельно оптимизируем работу ЦПАУ, чтобы даже в самых сложных условиях государство оставалось рядом и предоставляло услуги быстро и с комфортом", — рассказал министр.

Кроме того, он сообщил, что недавно запустили инновационный цифровой портал Госстата.

Федоров акцентировал на том, что также сейчас в работе важные для государства антикоррупционные проекты: е-Акциз, е-Нотариат, е-Суд, цифровизация игорного бизнеса. Уже в следующем году будут первые результаты реформ.

"Развиваем телеком-сферу. Строим устойчивость сетей, чтобы украинцы оставались на связи даже во время блэкаутов. Параллельно готовим запуск пилота 5G и Direct to Cell, чтобы обеспечить еще лучшее качество связи и интернета.

Благодаря Дія.City развиваем цифровую экономику. С момента создания резиденты уже уплатили около 55 миллиардов гривен налогов", — сообщил глава Минцифры.

Также он добавил, что "Мрия" — наш образовательный геймченджер. По его данным, с началом учебного года к образовательной экосистеме присоединилось уже более 2 500 школ.

"Постепенно интегрируем функционал на базе ИИ и запустили первые элементы геймификации.

Спасибо президенту Владимиру Зеленскому за видение и поддержку развития цифрового государства", — резюмировал Федоров.

Федоров
Скриншот сообщения Федорова/Facebook

Напомним, что в субботу, 15 ноября, Владимир Зеленский провел совещание с Михаилом Федоровым — стороны обсудили цифровизацию государственных услуг.

Ранее Федоров анонсировал масштабное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в Украине.

Михаил Федоров Дия коррупция Минцифры цифровизация
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации