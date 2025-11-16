Відео
Україна
Федоров анонсував цифрові послуги для боротьби з корупцією

Федоров анонсував цифрові послуги для боротьби з корупцією

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 16:29
Оновлено: 16:55
В Україні з'являться цифрові послуги для боротьби з корупцією
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: Федоров/Facebook

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував нові цифрові проєкти для боротьби з корупцією. Мовиться про е-Акциз, е-Нотаріат та е-Суд.

Про це Михайло Федоров повідомив у Facebook після зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також:

Федоров про цифрові антикорупційні проєкти

Федоров поінформував, що зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. За його словами, вони обговорили цифровізацію державних послуг та розвиток пріоритетних проєктів Мінцифри.  

Очільник Мінцифри зазначив, що в "Дії" вже понад 23 млн користувачів. А також додав, що наступного року буде ще більше цифрових послуг, щоб кожен українець міг взаємодіяти з державою швидко, зручно, прозоро.

"Паралельно оптимізуємо роботу ЦНАПів, щоб навіть у найскладніших умовах держава залишалась поруч і надавала послуги швидко та з комфортом", — розповів міністр.

Крім того, він повідомив, що нещодавно запустили інноваційний цифровий портал Держстату.

Федоров акцентував на тому, що також наразі у роботі важливі для держави антикорупційні проєкти: е-Акциз, е-Нотаріат, е-Суд, цифровізація грального бізнесу. Уже наступного року будуть перші результати реформ.

"Розвиваємо телеком-сферу. Будуємо стійкість мереж, щоб українці залишалися на звʼязку навіть під час блекаутів. Паралельно готуємо запуск пілоту 5G та Direct to Cell, щоб забезпечити ще кращу якість звʼязку та інтернету.

Завдяки Дія.City розвиваємо цифрову економіку. З моменту створення резиденти вже сплатили близько 55 мільярдів гривень податків", — поінформував очільник Мінцифри.

Також він додав, що "Мрія" — наш освітній геймченджер. За його даними, із початком навчального року до освітньої екосистеми приєдналося вже понад 2 500 шкіл.

"Поступово інтегруємо функціонал на базі ШІ й запустили перші елементи гейміфікації.

Дякую президенту Володимиру Зеленському за візію та підтримку розвитку цифрової держави", — резюмував Федоров.

Федоров
Скриншот повідомлення Федорова/Facebook

Нагадаємо, що у суботу, 15 листопада, Володимир Зеленський провів нараду із Михайлом Федоровим — сторони обговорили цифровізацію державних послуг.

Раніше Федоров анонсував масштабне впровадження штучного інтелекту (ШІ) в Україні.

Михайло Федоров Дія корупція Мінцифри цифровізація
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
