Андрей Федоров признался, какие отношения имеет с Зеленским и Ермаком

Андрей Федоров. Фото: скриншот

Известный украинский маркетолог Андрей Федоров откровенно рассказал о том, какие отношения он имеет с Президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Он объяснил, повлияло ли это на его карьерный рост.

Об этом Андрей Федоров рассказал в интервью на YouTube канале RAMINA, опубликованном в четверг, 5 декабря.

Читайте также:

Отношения Андрея Федорова с высшим руководством страны

Как отметил Федоров, у него нет особых отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он сказал, что виделся с главой государства всего около трех раз.

"Однажды, когда мы случайно встретились в аэропорту города Вена. Это было лет семь-восемь назад. Затем мы с ним принимали участие в панельной дискуссии о коммерческом креативе, которую "1+1" организовывала. И однажды я участвовал в телеэфире, который был посвящен 30-летию независимости", — рассказал Федоров.

По его словам, после этого еще была онлайн-встреча с Владимиром Зеленским, Михаилом Федоровым и Оксаной Макаровой. Это произошло в марте 2022 года при обсуждении создания проекта UNITED.

"На этом отношения с Владимиром Зеленским совершаются", — признался Андрей Федоров.

Он также прокомментировал отношения с Андреем Ермаком. По словам Федорова, они встречались один раз в общем круге, организованном Офисом президента для креативных индустрий.

Напомним, Андрей Ермак с рабочей поездкой посетил США. Западные журналисты получили первые данные от своих источников о переговорах делегации Офиса президента Украины с ближайшим окружением Дональда Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский откровенно рассказал о том, как война повлияла лично на него. Он также открыл занавес личной жизни и отношений с семьей.