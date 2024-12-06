Андрій Федорів зізнався, які стосунки має із Зеленським та Єрмаком

Андрій Федорів. Фото: скриншот

Відомий український маркетолог Андрій Федорів відверто розповів про те, які стосунки він має з президентом України Володимиром Зеленським та керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Він пояснив, чи вплинуло це на його кар'єрний зріст.

Про це Андрій Федорів розповів в інтерв'ю на YouTube каналі "RAMINA", яке опублікували в четвер, 5 грудня.

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Як зазначив Федорів, він не має особливих стосунків з президентом України Володимиром Зеленським. Він зауважив, що бачився з главою держави всього близько трьох разів.

"Один раз, коли ми випадково зустрілись в аеропорту міста Відень. Це було років сім-вісім тому. Потім ми з ним брали участь у панельній дискусії про комерційний креатив, яку "1+1" організовувала. І один раз я брав участь в телеефірі, який було присвячено 30 років незалежності", — розповів Федорів.

За його словами, після цього ще була онлайн-зустріч із Володимиром Зеленським, Михайлом Федоровим та Оксаною Макаровою. Це сталося у березні 2022 року, під час обговорення створення проєкту UNITED.

"На цьому стосунки з Володимиром Зеленським звершуються", — зізнався Андрій Федорів.

Він також прокоментував відносини з Андрієм Єрмаком. За словами Федоріва, вони зустрічались один раз у спільному колі, яке організовував Офіс президента для креативних індустрій.

Нагадаємо, Андрій Єрмак з робочою поїздкою відвідав США. Західні журналісти отримали перші дані від своїх джерел щодо переговорів делегації Офісу президента України з найближчим оточенням Дональда Трампа.

Президент України Володимир Зеленський відверто розповів про те, як війна вплинула особисто на нього. Він також відкрив завісу особистого життя та стосунків із сім'єю.