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Федорів відверто розповів про стосунки із Зеленським та Єрмаком

6 грудня 2024 17:15
Ольга Антоновська - редактор
Андрій Федорів зізнався, які стосунки має із Зеленським та Єрмаком
Андрій Федорів. Фото: скриншот
Ольга Антоновська - редактор

Відомий український маркетолог Андрій Федорів відверто розповів про те, які стосунки він має з президентом України Володимиром Зеленським та керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Він пояснив, чи вплинуло це на його кар'єрний зріст.

Про це Андрій Федорів розповів в інтерв'ю на YouTube каналі "RAMINA", яке опублікували в четвер, 5 грудня.

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Як зазначив Федорів, він не має особливих стосунків з президентом України Володимиром Зеленським. Він зауважив, що бачився з главою держави всього близько трьох разів.

"Один раз, коли ми випадково зустрілись в аеропорту міста Відень. Це було років сім-вісім тому. Потім ми з ним брали участь у панельній дискусії про комерційний креатив, яку "1+1" організовувала. І один раз я брав участь в телеефірі, який було присвячено 30 років незалежності", — розповів Федорів.

За його словами, після цього ще була онлайн-зустріч із Володимиром Зеленським, Михайлом Федоровим та Оксаною Макаровою. Це сталося у березні 2022 року, під час обговорення створення проєкту UNITED.

"На цьому стосунки з Володимиром Зеленським звершуються", — зізнався Андрій Федорів.

Він також прокоментував відносини з Андрієм Єрмаком. За словами Федоріва, вони зустрічались один раз у спільному колі, яке організовував Офіс президента для креативних індустрій.

Нагадаємо, Андрій Єрмак з робочою поїздкою відвідав США. Західні журналісти отримали перші дані від своїх джерел щодо переговорів делегації Офісу президента України з найближчим оточенням Дональда Трампа.

Президент України Володимир Зеленський відверто розповів про те, як війна вплинула особисто на нього. Він також відкрив завісу особистого життя та стосунків із сім'єю.

Володимир Зеленський Андрій Єрмак UNITED 24 інтерв'ю Раміна Есхакзай

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