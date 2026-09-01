Фантомы снова на дорогах: 810 протоколов за первый день

"Фантомы". Фото: Патрульная полиция

"Фантомные патрули" вернулись на дороги Украины и уже в первый день работы вынесли сотни постановлений за нарушение ПДД. Только в Киеве и Киевской области 31 августа автоматические системы зафиксировали 810 случаев превышения скорости.

Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает Новини.LIVE.

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Как работают "фантомы"

"Фантомы" — это специальные служебные автомобили, которые внешне почти не отличаются от обычных машин. Они оснащены системами автоматической фиксации превышения скорости.

Система может измерять скорость транспортных средств как во время движения патрульного автомобиля, так и когда он находится в определенном месте. После этого камеры распознают номерные знаки, а полученные данные проверяются по соответствующим базам.

Информация о зафиксированном нарушении передается в систему автоматической фиксации, которая обрабатывает ее и формирует постановление. В большинстве случаев водителям не нужно останавливаться — нарушения оформляются автоматически.

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За первый день зафиксировали 810 нарушений

В первый день работы с помощью "фантомов" в Киеве и Киевской области 31 августа автоматически зафиксировали 810 нарушений правил дорожного движения и вынесли соответствующее количество постановлений. Подавляющая часть этих случаев касалась несоблюдения установленных ограничений скорости.

"Фантомы" способны контролировать скорость автомобилей, движущихся как в попутном, так и во встречном направлении.

Помимо автоматической фиксации, служебные автомобили могут работать и в неавтоматическом режиме. Для этого они оснащены двумя видеокамерами, которые фиксируют события впереди и сзади автомобиля.

Если инспекторы замечают грубое нарушение, в частности создание аварийной ситуации, они могут остановить водителя в соответствии с законодательством и рассмотреть дело об административном правонарушении.

По словам Белошицкого, главная цель возвращения "фантомов" на дороги — сократить количество ДТП, травмированных и погибших.

В патрульной полиции также планируют увеличивать количество таких автомобилей и расширять их присутствие на украинских дорогах.

Сообщение Алексея Белошицкого. Скриншот: Telegram

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