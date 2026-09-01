Фантоми знову на дорогах: 810 постанов за перший день

"Фантоми". Фото: Патрульна поліція

"Фантомні патрулі" повернулися на дороги України та вже за перший день роботи винесли сотні постанов за порушення ПДР. Лише у Києві та Київській області 31 серпня автоматичні системи зафіксували 810 випадків порушення швидкісного режиму.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає Новини.LIVE.

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Як працюють "фантоми"

"Фантоми" — це спеціальні службові автомобілі, які зовні майже не відрізняються від звичайних машин. Вони обладнані системами автоматичної фіксації перевищення швидкості.

Система може вимірювати швидкість транспортних засобів як під час руху патрульного автомобіля, так і коли він перебуває у визначеному місці. Після цього камери розпізнають номерні знаки, а отримані дані перевіряються за відповідними базами.

Інформація про зафіксоване порушення передається до системи автоматичної фіксації, яка опрацьовує її та формує постанову. У більшості випадків водіям не потрібно зупинятися — порушення оформлюють автоматично.

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За перший день зафіксували 810 порушень

У перший день роботи за допомогою "фантомів" в Києві та Київській області 31 серпня автоматично зафіксували 810 порушень правил дорожнього руху та винесли відповідну кількість постанов. Переважна частина цих випадків стосувалася недотримання встановлених обмежень швидкості.

"Фантоми" здатні контролювати швидкість автомобілів, які рухаються як у попутному, так і в зустрічному напрямку.

Крім автоматичної фіксації, службові автомобілі можуть працювати і в неавтоматичному режимі. Для цього вони оснащені двома відеокамерами, які фіксують події попереду та позаду автомобіля.

Якщо інспектори помічають грубе порушення, зокрема створення аварійної ситуації, вони можуть зупинити водія відповідно до законодавства та розглянути справу про адміністративне правопорушення.

За словами Білошицького, головна мета повернення "фантомів" на дороги — зменшити кількість ДТП, травмованих і загиблих.

У патрульній поліції також планують збільшувати кількість таких автомобілів та розширювати їхню присутність на українських дорогах.

Допис Олексія Білошицького. Скріншот: Telegram

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