Сторонники советского культа победу не смогли договориться об участии украинцев во Второй мировой войне

Акция "Бессмертного полка" в Париже. Фото: Скриншот

В разных уголках Европы россияне пытались, как всегда, на 9 мая, устроить свой любимый культ "Победобесия" вместо того, чтобы просто почтить память тех, кто боролся с нацизмом. Однако на этот раз, в Париже, им удалось поссориться между собой, поэтому по улицам столицы Франции прошло сразу два "Бессмертных полка".

О том, как россияне "праздновали" 9 мая информирует в своем материале "Радио Свобода".

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Одна из россиянок написала в соцсети, что случайно узнала о двух "Бессмертных полках" просто от жандармов. Оказывается, организаторы не смогли договориться между собой из-за украинцев, поэтому разделились на так называемых "левых" и правых", и устроили собственное шествие.

"Левые" признавали и не умаляли участие украинцев в борьбе в составе СССР с нацистами, а "правых" раздражало наличие украинских флагов на таких демонстрациях в предыдущие годы и сейчас. Поэтому шокированная публика увидела два шествия сразу.

Различались и лозунги двух "Полков": если первые провозглашали "Никогда снова", то другие угрожали "Можем повторить".

Всемирный конгресс украинцев с фото похищенных детей. Фото: Volodymyr Kogutyak

Пока шли "Полки" представители Всемирного конгресса украинцев в Париже опередили акцию россиян. Они разместили на российском мемориале на кладбище Père-Lachaise фотографии украинских детей, которые были похищены за время войны.

Ранее сообщалось, что двое мужчин в Закарпатской области разгуливали с советской символикой по поселку. Правоохранители открыли производство по факту пропаганды коммунистического режима.

Ранее мы рассказывали, почему в Украине больше не празднуют 9 мая и что этому предшествовало.