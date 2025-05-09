День перемоги над нацизмом — чи варто святкувати 9 травня

Пам'ять про Другу світову війну. Ілюстративне фото: Укрінформ

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, який колись відзначався в Україні 9 травня, зазнав змін у 2023 році. Цей день замінив радянське свято "День Перемоги", яке святкували в СРСР і пізніше в Україні до 2023 року.

Що відомо про цей день — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Яке свято 9 травня

Відповідно до закону "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні", який ухвалили в 2015 році в рамках декомунізаційних реформ, 9 травня стало офіційним святом на підтримку пам’яті про перемогу над нацизмом.

Однак, з 2023 року, зміни в законодавстві призвели до того, що День перемоги відзначається 8 травня, а 9 травня відтепер є Днем Європи в Україні.

Святкування Дня Європи. Ілюстративне фото: Вечірній Київ

У 2023 році було внесено зміни до законодавства: Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який змінив день пам’яті та перемоги на 8 травня, надаючи йому статус вихідного дня. 29 травня того ж року Верховна Рада ухвалила, що 8 травня стане державним святом, а святкування 9 травня було скасоване.

Цей перехід став частиною процесу декомунізації та зміни підходу до святкувань в Україні. Відзначення Дня пам'яті та перемоги над нацизмом набуло нової сутності.

День пам'яті та перемоги над нацизмом. Фото: vynohradivnews.in.ua

Замість святкування акцент робиться на ушануванні конкретних людей, які боролися проти нацизму, і на взаємній повазі серед усіх, хто боровся з нацизмом, включаючи євреїв та українців. Новий підхід спрямований на чесний діалог про складні сторінки минулого та на руйнування радянських міфів, а також на рівне вшанування пам'яті всіх, хто боровся за перемогу.

9 травня — це не свято для України

Для більшості країн Європи закінчення війни пов’язане саме з 8 травня — днем, коли у 1945 році набув чинності Акт капітуляції нацистської Німеччини.

Проте в СРСР його навмисно почали відзначати 9 травня, щоби відокремити себе від Заходу і створити власний культ перемоги — з маршами, медалями і славослів’ям. Росія продовжила цю традицію і перетворила її на інструмент державної пропаганди, виправдання агресії та шантажу світу "перемогою предків".

Російський диктатор Володимир Путін на параді до Дня перемоги в РФ. Ілюстративне фото: росЗМІ

Україна понад 10 років тому почала переосмислювати 8 травня — як день людської трагедії, а не радянського тріумфу.

І саме така форма пам’яті набуває нової актуальності на тлі повномасштабної війни з Росією — державою, що прикривається "подвигом дідів", але сама відтворює злочини нацизму.

Нагадаємо, що раніше МЗС України закликало іноземних лідерів утриматися від візиту до Москви на 9 травня.

Також Президент України Володимир Зеленський попередив тих, хто планує відвідати парад на 9 травня у Москві.