День победы над нацизмом — стоит ли праздновать 9 мая

Память о Второй мировой войне. Иллюстративное фото: Укринформ

День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который когда-то отмечался в Украине 9 мая, претерпел изменения в 2023 году. Этот день заменил советский праздник "День Победы", который праздновали в СССР и позже в Украине до 2023 года.

Что известно об этом дне — читайте в материале Новини.LIVE.

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9 мая отмечают День победы над нацизмом

Согласно закону "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне", который приняли в 2015 году в рамках декоммунизационных реформ, 9 мая стало официальным праздником в поддержку памяти о победе над нацизмом.

Однако, с 2023 года, изменения в законодательстве привели к тому, что День победы отмечается 8 мая, а 9 мая отныне является Днем Европы в Украине.

Празднование Дня Европы. Иллюстративное фото: Вечерний Киев

В 2023 году были внесены изменения в законодательство: Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который изменил день памяти и победы на 8 мая, придавая ему статус выходного дня. 29 мая того же года Верховная Рада приняла, что 8 мая станет государственным праздником, а празднование 9 мая было отменено.

Этот переход стал частью процесса декоммунизации и изменения подхода к празднованию в Украине. Празднование Дня памяти и победы над нацизмом приобрело новую сущность.

День памяти и победы над нацизмом. Фото: vynohradivnews.in.ua

Вместо празднования акцент делается на чествовании конкретных людей, которые боролись против нацизма, и на взаимном уважении среди всех, кто боролся с нацизмом, включая евреев и украинцев. Новый подход направлен на честный диалог о сложных страницах прошлого и на разрушение советских мифов, а также на равное почтение памяти всех, кто боролся за победу.

9 мая — это не праздник для Украины

Для большинства стран Европы окончание войны связано именно с 8 мая — днем, когда в 1945 году вступил в силу Акт капитуляции нацистской Германии.

Однако в СССР его намеренно начали отмечать 9 мая, чтобы отделить себя от Запада и создать собственный культ победы — с маршами, медалями и славословием. Россия продолжила эту традицию и превратила ее в инструмент государственной пропаганды, оправдания агрессии и шантажа мира "победой предков".

Российский диктатор Владимир Путин на параде ко Дню победы в РФ. Фото: росСМИ

Украина более 10 лет назад начала переосмысливать 8 мая — как день человеческой трагедии, а не советского триумфа.

И именно такая форма памяти приобретает новую актуальность на фоне полномасштабной войны с Россией — государством, которое прикрывается "подвигом дедов", но само воспроизводит преступления нацизма.

Напомним, что ранее МИД Украины призвал иностранных лидеров воздержаться от визита в Москву на 9 мая.

Также Президент Украины Владимир Зеленский предупредил тех, кто планирует посетить парад на 9 мая в Москве.