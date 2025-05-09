День победы над нацизмом — стоит ли праздновать 9 мая

День победы над нацизмом — почему 9 мая больше не празднуют
День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который когда-то отмечался в Украине 9 мая, претерпел изменения в 2023 году. Этот день заменил советский праздник "День Победы", который праздновали в СССР и позже в Украине до 2023 года.
Что известно об этом дне — читайте в материале Новини.LIVE.
9 мая отмечают День победы над нацизмом
Согласно закону "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне", который приняли в 2015 году в рамках декоммунизационных реформ, 9 мая стало официальным праздником в поддержку памяти о победе над нацизмом.
Однако, с 2023 года, изменения в законодательстве привели к тому, что День победы отмечается 8 мая, а 9 мая отныне является Днем Европы в Украине.
В 2023 году были внесены изменения в законодательство: Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который изменил день памяти и победы на 8 мая, придавая ему статус выходного дня. 29 мая того же года Верховная Рада приняла, что 8 мая станет государственным праздником, а празднование 9 мая было отменено.
Этот переход стал частью процесса декоммунизации и изменения подхода к празднованию в Украине. Празднование Дня памяти и победы над нацизмом приобрело новую сущность.
Вместо празднования акцент делается на чествовании конкретных людей, которые боролись против нацизма, и на взаимном уважении среди всех, кто боролся с нацизмом, включая евреев и украинцев. Новый подход направлен на честный диалог о сложных страницах прошлого и на разрушение советских мифов, а также на равное почтение памяти всех, кто боролся за победу.
9 мая — это не праздник для Украины
Для большинства стран Европы окончание войны связано именно с 8 мая — днем, когда в 1945 году вступил в силу Акт капитуляции нацистской Германии.
Однако в СССР его намеренно начали отмечать 9 мая, чтобы отделить себя от Запада и создать собственный культ победы — с маршами, медалями и славословием. Россия продолжила эту традицию и превратила ее в инструмент государственной пропаганды, оправдания агрессии и шантажа мира "победой предков".
Украина более 10 лет назад начала переосмысливать 8 мая — как день человеческой трагедии, а не советского триумфа.
И именно такая форма памяти приобретает новую актуальность на фоне полномасштабной войны с Россией — государством, которое прикрывается "подвигом дедов", но само воспроизводит преступления нацизма.
Напомним, что ранее МИД Украины призвал иностранных лидеров воздержаться от визита в Москву на 9 мая.
Также Президент Украины Владимир Зеленский предупредил тех, кто планирует посетить парад на 9 мая в Москве.
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