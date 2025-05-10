Прихильники радянського культу перемогу не змогли домовитись щодо участі українців у Другій світовій війни

Акція "Безсмертного полку" у Парижі. Фото: Скриншот

У різних куточках Європи росіяни намагались, як завжди на 9 травня, влаштувати свій улюблений культ "Побєдобєсія" замість того, щоб просто вшанувати пам'ять тих, хто боровся з нацизмом. Проте цього разу, у Парижі, їм вдалось посваритись між собою, тому вулицями столиці Франції пройшло відразу два "Безсмертних полки".

Про те, як росіяни "святкували" 9 травня інформує у своєму матеріалі "Радіо Свобода".

Реклама

Читайте також:

Чому посварились росіяни з "Безсмертного полку"

Одна з росіянок написала в соцмережі, що випадково дізналась про два "Безсмертних полки" просто від жандармів. Виявляється, організатори не змогли домовитись між собою через українців, тому розділились на так званих "лівих" та правих" і влаштували власну ходу.

"Ліві" визнавали й не применшували участь українців у боротьбі в складі СРСР з нацистами, а "правих" дратувала наявність українських прапорів на таких демонстраціях у попередні роки й зараз. Тому шокована публіка побачила дві ходи одразу.

Розрізнялись і гасла двох "Полків": якщо перші проголошували "Ніколи знову", то інші погрожували "Можемо повторити".

Світовий конгрес Українців з фото викрадених дітей. Фото: Volodymyr Kogutyak

Поки йшли "Полки" представники Світового конгресу Українців у Парижі випередили акцію росіян. Вони розмістили на російському меморіалі на кладовищі Père-Lachaise фотографії українських дітей, які були викрадені за час війни.

Раніше повідомлялось, що двоє чоловіків у Закарпатській області розгулювали з радянською символікою селищем. Правоохоронці відкрили провадження за фактом пропагування комуністичного режиму.

Раніше ми розповідали, чому в Україні більше не святкують 9 травня і що цьому передувало.