Жителі Закарпаття ходили із символікою СРСР — реакція поліції

Чоловік у радянській формі. Фото: Поліція Закарпатської області

У п'ятницю, 9 травня, двоє чоловіків у Закарпатській області розгулювали з радянською символікою селищем. Правоохоронці відкрили провадження за фактом пропагування комуністичного режиму.

Про це повідомляє Поліція Закарпатської області.

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Деталі справи

На лінію "102" надійшло повідомлення про те, що в селищі Міжгір’я двоє невідомих пересуваються у формі солдатів радянської армії із георгіївськими стрічками.

На місце події оперативно прибули працівники Відділення поліції №2 Хустського райвідділу поліції та Служби безпеки України. Правоохоронці встановили особи чоловіків: це 58-річний священнослужитель УПЦ (МП) з Міжгір’я та 46-річний мешканець села Терново Тячівського району.

Чоловіки демонстративно одягнулися в радянську форму з елементами забороненої символіки та пропагували комуністичний тоталітарний режим.

Фігурантів було доставлено до поліцейського відділку. Усі заборонені предмети правоохоронці вилучили.

Чоловік у радянській формі. Фото: Поліція Закарпатської області

Радянська символіка. Фото: Поліція Закарпатської області

Нагадаємо, що столичні правоохоронці також зафіксували кілька порушень під час покладання квітів до "вічного вогню" у Парку Слави. Тоді були помічені заборонена символіка та пісні.

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