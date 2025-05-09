Жителі Закарпаття ходили із символікою СРСР — реакція поліції

На Закарпатті помітили чоловіків у радянській військовій формі
У п'ятницю, 9 травня, двоє чоловіків у Закарпатській області розгулювали з радянською символікою селищем. Правоохоронці відкрили провадження за фактом пропагування комуністичного режиму.
Про це повідомляє Поліція Закарпатської області.
Деталі справи
На лінію "102" надійшло повідомлення про те, що в селищі Міжгір’я двоє невідомих пересуваються у формі солдатів радянської армії із георгіївськими стрічками.
На місце події оперативно прибули працівники Відділення поліції №2 Хустського райвідділу поліції та Служби безпеки України. Правоохоронці встановили особи чоловіків: це 58-річний священнослужитель УПЦ (МП) з Міжгір’я та 46-річний мешканець села Терново Тячівського району.
Чоловіки демонстративно одягнулися в радянську форму з елементами забороненої символіки та пропагували комуністичний тоталітарний режим.
Фігурантів було доставлено до поліцейського відділку. Усі заборонені предмети правоохоронці вилучили.
Нагадаємо, що столичні правоохоронці також зафіксували кілька порушень під час покладання квітів до "вічного вогню" у Парку Слави. Тоді були помічені заборонена символіка та пісні.
Раніше ми розповідали, чому в Україні більше не святкують 9 травня і що цьому передувало.
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