Жители Закарпатья ходили с символикой СССР - реакция полиции

Мужчина в советской форме. Фото: Полиция Закарпатской области

В пятницу, 9 мая, двое мужчин в Закарпатской области разгуливали с советской символикой по поселку. Правоохранители открыли производство по факту пропаганды коммунистического режима.

Об этом сообщает Полиция Закарпатской области.

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Пост полиции Закарпатской области. Фото: скриншот

Детали дела

На линию "102" поступило сообщение о том, что в поселке Межгорье двое неизвестных передвигаются в форме солдат советской армии с георгиевскими лентами.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Отделения полиции №2 Хустского райотдела полиции и Службы безопасности Украины. Правоохранители установили личности мужчин: это 58-летний священнослужитель УПЦ (МП) из Межгорья и 46-летний житель села Терново Тячевского района.

Мужчины демонстративно оделись в советскую форму с элементами запрещенной символики и пропагандировали коммунистический тоталитарный режим.

Фигуранты были доставлены в полицейский участок. Все запрещенные предметы правоохранители изъяли.

Мужчина в советской форме. Фото: Полиция Закарпатской области

Советская символика. Фото: Полиция Закарпатской области

Напомним, что столичные правоохранители также зафиксировали несколько нарушений во время возложения цветов к "вечному огню" в Парке Славы. Тогда были замечены запрещенная символика и песни.

Ранее мы рассказывали, почему в Украине больше не празднуют 9 мая и что этому предшествовало.