Макрон заявил, что Европе было бы полезно возобновить диалог с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе было бы полезно в какой-то момент возобновить диалог с главой Кремля Владимиром Путиным. По его словам, Европе и Украине нужно найти формат для возможных переговоров.

Что сказал Макрон о возобновлении диалога с Путиным

"В какой-то момент будет "полезно" возобновить диалог с Владимиром Путиным, и добавил, что Европа и Украина должны попытаться найти подходящий формат для возможных переговоров", — передает Sky News посыл Макрона.

Также глава французского государства высказался о предоставлении Украине кредита от ЕС в размере 90 млрд евро на 2026 и 2027 годы. Как известно, ЕС решил не трогать активы РФ, а дать финансы за счет бюджета блока.

По словам Макрона, Франция не возражала против использования замороженных активов РФ для финансирования Украины, которые так и не конфисковали. Но отметил, что тот факт, что было достигнуто соглашение о кредите — это показатель, что Европа привержена поддержке Киева.

Он добавил, что кредит "является наиболее реалистичным и практичным способом" финансирования Украины.

Напомним, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже тоже официально заявила, что ЕС предоставит Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026 и 2027 годы. Она уточнила, что блок оставляет за собой право использовать замороженные активы РФ для финансирования кредита.

Также мы писали, что по словам канцлера Германии Фридриха Мерца, кредит является беспроцентным и его погашение начнется только тогда, когда Россия будет выплачивать Украине репарации. Кроме того, активы РФ тоже будут заморожены до тех пор, пока не начнутся выплаты репараций.