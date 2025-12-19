Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Европе будет полезно возобновить диалог с Путиным, — Макрон

Европе будет полезно возобновить диалог с Путиным, — Макрон

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 07:07
Макрон заявил, что Европе было бы полезно возобновить диалог с Путиным
Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе было бы полезно в какой-то момент возобновить диалог с главой Кремля Владимиром Путиным. По его словам, Европе и Украине нужно найти формат для возможных переговоров.

Об этом сообщает Sky News.

Реклама
Читайте также:

Что сказал Макрон о возобновлении диалога с Путиным

"В какой-то момент будет "полезно" возобновить диалог с Владимиром Путиным, и добавил, что Европа и Украина должны попытаться найти подходящий формат для возможных переговоров", — передает Sky News посыл Макрона.

Также глава французского государства высказался о предоставлении Украине кредита от ЕС в размере 90 млрд евро на 2026 и 2027 годы. Как известно, ЕС решил не трогать активы РФ, а дать финансы за счет бюджета блока.

По словам Макрона, Франция не возражала против использования замороженных активов РФ для финансирования Украины, которые так и не конфисковали. Но отметил, что тот факт, что было достигнуто соглашение о кредите — это показатель, что Европа привержена поддержке Киева.

Он добавил, что кредит "является наиболее реалистичным и практичным способом" финансирования Украины.

Напомним, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже тоже официально заявила, что ЕС предоставит Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026 и 2027 годы. Она уточнила, что блок оставляет за собой право использовать замороженные активы РФ для финансирования кредита.

Также мы писали, что по словам канцлера Германии Фридриха Мерца, кредит является беспроцентным и его погашение начнется только тогда, когда Россия будет выплачивать Украине репарации. Кроме того, активы РФ тоже будут заморожены до тех пор, пока не начнутся выплаты репараций.

владимир путин кредиты Эммануэль Макрон финансовая помощь Украина активы
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации