Макрон заявив, що Європі було б корисно відновити діалог із Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європі було б корисно в якийсь момент відновити діалог із главою Кремля Володимиром Путіним. За його словами, Європі та Україні потрібно знайти формат для можливих переговорів.

Що сказав Макрон про відновлення діалогу з Путіним

"У якийсь момент буде "корисно" відновити діалог із Володимиром Путіним, і додав, що Європа й Україна повинні спробувати знайти відповідний формат для можливих переговорів", — передає Sky News посил Макрона.

Також глава французької держави висловився про надання Україні кредиту від ЄС у розмірі 90 млрд євро на 2026 і 2027 роки. Як відомо, ЄС вирішив не чіпати активи РФ, а дати фінанси за рахунок бюджету блоку.

За словами Макрона, Франція не заперечувала проти використання заморожених активів РФ для фінансування України, які так і не конфіскували. Але зазначив, що той факт, що було досягнуто угоди про кредит — це показник, що Європа віддана підтримці Києва.

Він додав, що кредит "є найбільш реалістичним і практичним способом" фінансування України.

Нагадаємо, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уже теж офіційно заявила, що ЄС надасть Україні кредит у розмірі 90 млрд євро на 2026 і 2027 роки. Вона уточнила, що блок залишає за собою право використовувати заморожені активи РФ для фінансування кредиту.

Також ми писали, що за словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, кредит є безвідсотковим, і його погашення почнеться тільки тоді, коли Росія виплачуватиме Україні репарації. Крім того, активи РФ теж будуть заморожені доти, доки не почнуться виплати репарацій.