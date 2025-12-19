Макрон заявив, що Європі було б корисно відновити діалог із Путіним

Європі буде корисно відновити діалог із Путіним, — Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європі було б корисно в якийсь момент відновити діалог із главою Кремля Володимиром Путіним. За його словами, Європі та Україні потрібно знайти формат для можливих переговорів.
Про це повідомляє Sky News.
Що сказав Макрон про відновлення діалогу з Путіним
"У якийсь момент буде "корисно" відновити діалог із Володимиром Путіним, і додав, що Європа й Україна повинні спробувати знайти відповідний формат для можливих переговорів", — передає Sky News посил Макрона.
Також глава французької держави висловився про надання Україні кредиту від ЄС у розмірі 90 млрд євро на 2026 і 2027 роки. Як відомо, ЄС вирішив не чіпати активи РФ, а дати фінанси за рахунок бюджету блоку.
За словами Макрона, Франція не заперечувала проти використання заморожених активів РФ для фінансування України, які так і не конфіскували. Але зазначив, що той факт, що було досягнуто угоди про кредит — це показник, що Європа віддана підтримці Києва.
Він додав, що кредит "є найбільш реалістичним і практичним способом" фінансування України.
Нагадаємо, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уже теж офіційно заявила, що ЄС надасть Україні кредит у розмірі 90 млрд євро на 2026 і 2027 роки. Вона уточнила, що блок залишає за собою право використовувати заморожені активи РФ для фінансування кредиту.
Також ми писали, що за словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, кредит є безвідсотковим, і його погашення почнеться тільки тоді, коли Росія виплачуватиме Україні репарації. Крім того, активи РФ теж будуть заморожені доти, доки не почнуться виплати репарацій.
