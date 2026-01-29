Разведку данных США для Украины заменит ЕС уже через несколько данных

Пример спутниковых разведданных. Иллюстративное фото: ГУР

В Европе заявили о готовности полностью заменить американские разведданные для Украины. Это сделано на фоне уменьшения помощи США рисков относительно потенциальной возможности прекратить поставки разведданных в том числе.

Об этом в своем материале пишет Financial Times.

Издание акцентирует, что за год, прошедший после прихода к власти Дональда Трампа и отказа США от прямых поставок вооружений Украине, европейские страны смогли достаточно эффективно заменить американскую военную помощь.

Последствия сокращения поддержки США сегодня выглядят не такими критичными, как казалось год назад, когда поставки оружия прекратились, а Пентагон на короткое время даже прекращал обмен разведданными с Киевом, уточняет издание.

Союзники Украины начали активно заменять американские ресурсы собственными, рассказали журналистам украинские и европейские чиновники. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил недавно, что большую часть разведывательной информации Киеву теперь предоставляет его страна. Заменить разведданные планируется за несколько месяцев.

"Если год назад Украина исключительно зависела от американских разведывательных возможностей, то сегодня их на две трети обеспечивает Франция", — заявил Макрон.

Зависимость Украины от разведданных США можно значительно сократить в течение нескольких месяцев, сказал FT западный чиновник.

Ранее глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что обмен информацией с США играет критическую роль. В частности в вопросах раннего обнаружения ракетных запусков и доступа к спутниковым снимкам.

А ранее Владимир Зеленский поздравил военных с Днем внешней разведки. Он вручил бойцам награды и поблагодарил за информацию, аналитику и боевую работу.