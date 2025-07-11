Буданов также заявил о сотрудничестве украинских и западных разведывательных служб

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что сотрудничество между украинскими и западными разведывательными структурами остается на высоком уровне. По его словам, обмен информацией с США играет критическую роль, в частности в вопросах раннего обнаружения ракетных запусков и доступа к спутниковым снимкам.

Об этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил в интервью изданию Bloomberg.

Реклама

Читайте также:

Сотрудничество разведок

"Я не вижу никаких признаков того, что наше сотрудничество в службах безопасности прекратится. Это невыгодно ни нам, ни нашим партнерам, потому что они получают информацию от нас", — подчеркнул Буданов.

В то же время он обратился к западным союзникам с призывом пересмотреть отношение к традиционным методам сбора разведданных. По словам Буданова, многие европейские страны почти полностью отказались от использования агентурных сетей, полагаясь исключительно на технические средства.

"Перестаньте верить, что техническая разведка решит все. Никто не будет обсуждать и планировать операцию на мобильном телефоне", — подчеркнул глава ГУР.

Он подчеркнул, что технологии являются важным инструментом, но не могут заменить живых источников информации, которые остаются незаменимыми во многих критических ситуациях.

Напомним, что Кирилл Буданов заявил, что война может перейти в другую фазу уже в ближайшее время. По его словам, существует реальная перспектива достижения прекращения боевых действий в течение нескольких следующих месяцев.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с руководителем Главного управления разведки Кириллом Будановым потенциально уязвимые объекты на территории России, которые могут быть задействованы для усиления давления на агрессора.