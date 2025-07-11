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Головна Новини дня Буданов заявив про критичну залежність від США в обміні даними

Буданов заявив про критичну залежність від США в обміні даними

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 17:51
Буданов також заявив про співпрацю українських та західних розвідувальних служб
Керівник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що співпраця між українськими та західними розвідувальними структурами залишається на високому рівні. За його словами, обмін інформацією зі США відіграє критичну роль, зокрема в питаннях раннього виявлення ракетних запусків і доступу до супутникових знімків.

Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розказав в інтерв'ю виданню Bloomberg.

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"Я не бачу жодних ознак того, що наша співпраця в службах безпеки припиниться. Це невигідно ані нам, ані нашим партнерам, бо вони отримують інформацію від нас", — підкреслив Буданов.

Водночас він звернувся до західних союзників із закликом переглянути ставлення до традиційних методів збору розвідданих. За словами Буданова, багато європейських країн майже повністю відмовилися від використання агентурних мереж, покладаючись винятково на технічні засоби.

"Перестаньте вірити, що технічна розвідка вирішить усе. Ніхто не обговорюватиме та плануватиме операцію на мобільному телефоні", — наголосив очільник ГУР.

Він підкреслив, що технології є важливим інструментом, але не можуть замінити живих джерел інформації, які залишаються незамінними у багатьох критичних ситуаціях.

Нагадаємо, що Кирило Буданов заявив, що війна може перейти в іншу фазу вже найближчим часом. За його словами, існує реальна перспектива досягнення припинення бойових дій протягом кількох наступних місяців.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський обговорив з керівником Головного управління розвідки Кирилом Будановим потенційно вразливі об'єкти на території Росії, які можуть бути задіяні для посилення тиску на агресора.

США розвідка супутник Кирило Буданов ГУР
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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