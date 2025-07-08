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Головна Новини дня Буданов повідомив Зеленського про слабкі місця в РФ — звернення

Буданов повідомив Зеленського про слабкі місця в РФ — звернення

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 21:33
Звернення Зеленського 8 липня — що сказав президент українцям
Президент Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив про деталі розмови з керівником Головного управління розвідки (ГУР) Кирилом Будановим. Йшлося про вразливі місця на території Російської Федерації, які можуть бути використані для подальшого тиску на окупанта.

Деталями розмови український лідер поділився у вечірньому зверненні в вівторок, 8 липня.

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Зеленський зазначив, що під час розмови з Будановим піднімалося питання процесу обмінів полоненими.

"Була сьогодні доповідь керівника ГУР щодо вразливих місць, які є в Росії. Ми обговорили й процес обмінів, він триває – реалізація домовленостей ще другої зустрічі в Туреччині", — йдеться у повідомленні.

Президент також подякував українським розвідникам, військовим і Службі безпеки за результати операцій на території Росії, зокрема за удари по логістиці противника. Він також доручив Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському й міністру оборони Рустему Умєрову активізувати контакти з американськими партнерами для пришвидшення поставок систем ППО та іншої критично важливої допомоги.

"Ми маємо зараз необхідні політичні заяви та рішення, і потрібно їх якнайшвидше реалізувати для захисту наших людей, для захисту наших позицій. Передусім це стосується протиповітряної оборони, а також усіх інших елементів постачання від Америки", — сказав український лідер.

Крім того, Зеленський:

  • підписав укази про присвоєння звання Героя України трьом військовим;
  • анонсував деякі реформи в системі МЗС і поставив завдання для дипломатів;
  • закликав парламент ратифікувати угоду про трибунал щодо агресії РФ, підтримати закон про множинне громадянство та вихід із Оттавської конвенції;
  • повідомив про нові українські санкції проти китайських компаній, які постачають компоненти для дронів "Шахед".

Президент також підкреслив, що Україна й надалі працюватиме над синхронізацією санкцій з Європейським Союзом і зміцненням міжнародної підтримки.

Також ми повідомляли, що Зеленський ввів санкції проти компаній з Китаю.

Раніше ми писали, що Президент США Дональд Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість запровадження нових санкцій проти Росії. 

Володимир Зеленський санкції проти Росії МЗС Кирило Буданов президент
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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