Обращение Зеленского 8 июля - что сказал президент украинцам

Президент Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил о деталях разговора с руководителем Главного управления разведки (ГУР) Кириллом Будановым. Речь шла об уязвимых местах на территории Российской Федерации, которые могут быть использованы для дальнейшего давления на оккупанта.

Деталями разговора украинский лидер поделился в вечернем обращении во вторник, 8 июля.

Реклама

Читайте также:

Главное из обращения

Зеленский отметил, что во время разговора с Будановым поднимался вопрос процесса обменов пленными.

"Был сегодня доклад руководителя ГУР относительно уязвимых мест, которые есть в России. Мы обсудили и процесс обменов, он продолжается — реализация договоренностей еще второй встречи в Турции", — говорится в сообщении.

Президент также поблагодарил украинских разведчиков, военных и Службу безопасности за результаты операций на территории России, в частности за удары по логистике противника. Он также поручил Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и министру обороны Рустему Умерову активизировать контакты с американскими партнерами для ускорения поставок систем ПВО и другой критически важной помощи.

"Мы имеем сейчас необходимые политические заявления и решения, и нужно их как можно быстрее реализовать для защиты наших людей, для защиты наших позиций. Прежде всего это касается противовоздушной обороны, а также всех других элементов поставки от Америки", — сказал украинский лидер.

Кроме того, Зеленский:

подписал указы о присвоении звания Героя Украины трем военным;

анонсировал некоторые реформы в системе МИД и поставил задачи для дипломатов;

призвал парламент ратифицировать соглашение о трибунале по агрессии РФ, поддержать закон о множественном гражданстве и выход из Оттавской конвенции;

сообщил о новых украинских санкциях против китайских компаний, которые поставляют компоненты для дронов "Шахед".

Президент также подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет работать над синхронизацией санкций с Европейским Союзом и укреплением международной поддержки.

Также мы сообщали, что Зеленский ввел санкции против компаний из Китая.

Ранее мы писали, что Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность введения новых санкций против России.