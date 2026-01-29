Розвідку даних США для України замінить ЄС вже за декілька даних

Приклад супутникових розвідданих. Ілюстративне фото: ГУР

У Європі заявили про готовність повністю замінити американські розвіддані для України. Це зроблено на тлі зменшення допомоги США ризиків щодо потенційної можливості припинити постачання розвідданих в тому числі.

Про це у своєму матеріалі пише Financial Times.

Реклама

Читайте також:

Як і коли ЄС замінить допомогу США для України

Видання акцентує, що за рік, що пройшов після приходу до влади Дональда Трампа та відмови США від прямих постачань озброєнь Україні, європейські країни змогли досить ефективно замінити американську військову допомогу.

Наслідки скорочення підтримки США сьогодні виглядають не такими критичними, як здавалося рік тому, коли постачання зброї припинилося, а Пентагон на короткий час навіть припиняв обмін розвідданими з Києвом, уточнює видання.

Союзники України почали активно замінювати американські ресурси власними, розповіли журналістам українські та європейські чиновники. Президент Франції Емманюель Макрон заявив нещодавно, що більшу частину розвідувальної інформації Києву тепер надає його країна. Замінити розвіддані планується за декілька місяців.

"Якщо рік тому Україна винятково залежала від американських розвідувальних можливостей, то сьогодні їх на дві третини забезпечує Франція", — заявив Макрон.

Залежність України від розвідданих США можна значно скоротити протягом кількох місяців, сказав FT західний чиновник.

Раніше голова Офісу президента Кирило Буданов заявив, що обмін інформацією зі США відіграє критичну роль. Зокрема в питаннях раннього виявлення ракетних запусків і доступу до супутникових знімків.

А раніше Володимир Зеленський привітав військових з Днем зовнішньої розвідки. Він вручив бійцям нагороди та подякував за інформацію, аналітику й бойову роботу.