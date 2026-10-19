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Главная Новости дня Еврокомиссия предупредила о дефиците финансирования Украины в 2027 году

Еврокомиссия предупредила о дефиците финансирования Украины в 2027 году

Ua ru
19 октября 2026 17:08
В 2027 году Украине не хватит 70 млрд евро: прогноз ЕК Reuters
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Европейская комиссия ищет возможные способы покрытия дефицита финансирования Украины в 2027 году. По текущим расчетам, нехватка средств может составить около 70 млрд евро. Для преодоления дефицита Еврокомиссия рассчитывает на совместные усилия с международными партнерами.

Об этом во время брифинга в Брюсселе заявил пресс-секретарь Европейской комиссии Балаш Уйвари, сообщает Новини.LIVE.

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Какое финансирование Украина должна получить в 2026 году

Балаш Уйвари подчеркнул, что перед обсуждением финансовой поддержки Украины на 2027 год необходимо учесть запланированные средства на текущий год. По его словам, в планах предусмотрено около 30 млрд евро для Украины в 2026 году. Большая часть этой суммы предоставляется в рамках кредита на поддержку Украины, а остальная часть — вне его.

Пресс-секретарь Еврокомиссии также подчеркнул, что для получения этих средств Украина должна продолжать внедрение соответствующих реформ.

"Прежде чем говорить о 2027 году, мы должны вспомнить о 2026 году. Если посмотреть на то, что у нас есть в планах, то это сумма около 30 млрд евро в этом году для Украины. Большая часть из них — в рамках кредита на поддержку Украины, а часть — вне его. Для выплаты этих средств Украина должна продолжать внедрение соответствующих реформ", — отметил пресс-секретарь ЕК.

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Отвечая на вопрос о сроках следующей выплаты макрофинансовой помощи и её размере, Уйвари сообщил, что Еврокомиссия в настоящее время оценивает последний раунд принятия украинским парламентом изменений в законодательство в соответствии с требованиями ЕС. По его словам, после этого будет определена сумма следующего транша.

Какой дефицит финансирования Украины прогнозируется на 2027 год

Для подготовки к следующему году Еврокомиссии необходимо завершить разработку финансовой стратегии Украины. Этот документ должен определить объемы средств, которые будут предоставляться стране по различным финансовым инструментам.

"Во-первых, нужно подготовиться к 2027 году. Это означает, что необходимо доработать финансовую стратегию — документ, который определит, сколько средств будет выделено Украине по различным финансовым инструментам", — пояснил пресс-секретарь.

По словам Уйвари, текущие финансовые обязательства свидетельствуют о возможном дефиците финансирования Украины в 2027 году на уровне около 70 млрд евро. В этой оценке учтены 45 млрд евро от ЕС, предусмотренные на следующий год, а также обязательства международных партнеров.

"Если мы посмотрим на конкретную ситуацию, то увидим, что текущие обязательства приведут к финансовому дефициту в размере около 70 млрд евро. Эта цифра учитывает 45 млрд евро от ЕС, предусмотренных на следующий год, и обязательства международных партнеров", — подчеркнул Уйвари.

Он добавил, что для решения этой проблемы необходимо участие международных партнеров. По словам пресс-секретаря, усилия Евросоюза должны сопровождаться четкими обязательствами других стран.

Уйвари подтвердил, что по запросу лидеров ЕС Еврокомиссия изучает возможные варианты покрытия прогнозируемого дефицита. В то же время он отметил, что пока рано говорить о конкретных деталях или инструментах. Пресс-секретарь также отказался комментировать, активно ли обсуждается использование замороженных активов России.

Новини.LIVE писали, что Словакия и Венгрия отказались присоединиться к инициативе по предоставлению Украине дополнительной помощи в размере 70 млрд евро на 2027 год. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна готова поддерживать Украину в других сферах, в частности в образовании, дорожной инфраструктуре и энергетике. Также он раскритиковал увязывание будущего бюджета ЕС с финансированием Украины и заявил, что на саммите недостаточно обсуждались мирные инициативы.

Новини.LIVE сообщали, что Еврокомиссия выделила Украине 2,86 млрд евро на укрепление обороноспособности в рамках кредитной программы ЕС на 90 млрд евро. Средства будут направлены на закупку беспилотников, систем ПВО, ракет, радаров, средств РЭБ и боеприпасов. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что финансирование поможет защитить украинское небо и удовлетворить самые насущные военные потребности страны.

Европейский союз Еврокомиссия финансовая помощь Украина Урсула фон дер Ляйен финансирование
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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