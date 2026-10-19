Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Європейська комісія шукає можливі способи покриття дефіциту фінансування України у 2027 році. За поточними розрахунками, нестача коштів може становити близько 70 млрд євро. Для подолання дефіциту Єврокомісія розраховує на спільні зусилля з міжнародними партнерами.

Про це під час брифінгу в Брюсселі заявив речник Європейської комісії Балаш Уйварі, інформує Новини.LIVE.

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Яке фінансування Україна має отримати у 2026 році

Балаш Уйварі наголосив, що перед обговоренням фінансової підтримки України на 2027 рік потрібно врахувати заплановані кошти на поточний рік. За його словами, у планах передбачено близько 30 млрд євро для України у 2026 році. Більша частина цієї суми надається в межах кредиту на підтримку України, а решта — поза ним.

Речник Єврокомісії також підкреслив, що для отримання цих коштів Україна має продовжувати впровадження відповідних реформ.

"Перш ніж говорити про 2027 рік, ми повинні згадати про 2026 рік. Якщо подивитися на те, що у нас є в планах, то це сума близько 30 млрд євро цього року для України. Більша частина з них — у межах кредиту на підтримку України, а частина — поза ним. Для виплати цих коштів Україна має продовжувати впровадження відповідних реформ", — зазначив речник ЄК.

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Відповідаючи на запитання про терміни наступної виплати макрофінансової допомоги та її розмір, Уйварі повідомив, що Єврокомісія наразі оцінює останній раунд ухвалення українським парламентом змін до законодавства відповідно до вимог ЄС. За його словами, після цього визначать суму наступного траншу.

Який дефіцит фінансування України прогнозують на 2027 рік

Для підготовки до наступного року Єврокомісії необхідно завершити фінансову стратегію України. Цей документ має визначити обсяги коштів, які надаватимуть країні за різними фінансовими інструментами.

"По-перше, потрібно підготувати 2027 рік. Це означає, що треба фіналізувати фінансову стратегію — документ, який визначить, скільки коштів буде виділено Україні за різними фінансовими інструментами", — пояснив речник.

За словами Уйварі, поточні фінансові зобов’язання свідчать про можливий дефіцит фінансування України у 2027 році на рівні близько 70 млрд євро. У цій оцінці враховано 45 млрд євро від ЄС, передбачених на наступний рік, а також зобов’язання міжнародних партнерів.

"Якщо ми подивимося на конкретну ситуацію, ми побачимо, що поточні зобов'язання призведуть до фінансового дефіциту у розмірі близько 70 млрд євро. Це враховує 45 млрд євро від ЄС, передбачених на наступний рік, та зобов'язання міжнародних партнерів", — підкреслив Уйварі.

Він додав, що для розв’язання цієї проблеми потрібна участь міжнародних партнерів. За словами речника, зусилля Євросоюзу мають супроводжуватися чіткими зобов’язаннями інших країн.

Уйварі підтвердив, що на запит лідерів ЄС Єврокомісія вивчає можливі варіанти покриття прогнозованого дефіциту. Водночас він зазначив, що наразі зарано говорити про конкретні деталі чи інструменти. Речник також відмовився коментувати, чи активно обговорюється використання заморожених активів Росії.

Новини.LIVE писали, що Словаччина та Угорщина відмовилися долучатися до ініціативи щодо надання Україні додаткових 70 млрд євро допомоги на 2027 рік. Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна готова підтримувати Україну в інших сферах, зокрема освіті, дорожній інфраструктурі та енергетиці. Також він розкритикував пов’язування майбутнього бюджету ЄС із фінансуванням України та заявив, що на саміті недостатньо обговорювали мирні ініціативи.

Новини.LIVE інформували, що Єврокомісія виділила Україні 2,86 млрд євро на посилення обороноздатності в межах кредитної програми ЄС на 90 млрд євро. Кошти спрямують на закупівлю безпілотників, систем ППО, ракет, радарів, засобів РЕБ і боєприпасів. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що фінансування допоможе захистити українське небо та задовольнити найнагальніші військові потреби країни.