Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Stevo Vasiljevic

Европейская комиссия начала официальное расследование в отношении Booking.com в связи с возможным нарушением Закона о цифровых услугах. Она проверит, достаточно ли платформа боролась с мошенническими объявлениями и фишинговыми схемами, а также надлежащим ли образом обозначала рекламные предложения, за повышение позиций которых в поисковой выдаче платили поставщики услуг.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии, передает Новини.LIVE.

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Расследование в отношении платформы Booking

Расследование сосредоточено на трех ключевых направлениях:

Мошеннические объявления — Еврокомиссия выяснит, должным ли образом платформа выявляет и оценивает системные риски, связанные с распространением незаконного контента. Речь идет, в частности, о фиктивных объектах размещения, случаях выдачи себя за других лиц и предложениях, не соответствующих установленным требованиям и способных нарушать права потребителей. Также проверят, принимает ли платформа действенные меры для противодействия таким угрозам. Фишинговые мошенничества с использованием данных о бронировании — Еврокомиссия проверит, должным ли образом Booking.com оценивает риски фишинговых атак. В частности, будет изучено, как платформа передает данные о бронировании и гостях объектам размещения, а также насколько безопасно работает ее система обмена сообщениями. Кроме того, Комиссия выяснит, достаточно ли компания защищает данные пользователей от мошенничества, фишинга и вымогательства средств. Платная реклама без четкой маркировки — Еврокомиссия проверит, соблюдает ли Booking.com требования прозрачности рекламы. В частности, поставщики жилья могут платить более высокую комиссию, чтобы их объявления чаще появлялись в поисковой выдаче. Комиссия выяснит, четко ли платформа обозначает такие предложения как рекламу и предоставляет ли пользователям информацию о рекламодателе, оплате и причинах показа объявлений.

Если нарушения подтвердятся, Booking.com может понести ответственность за несоблюдение требований Закона о цифровых услугах в отношении оценки системных рисков и прозрачной маркировки рекламы.

Европейская комиссия проведет приоритетное расследование деятельности платформы и продолжит сбор доказательств, в частности посредством запросов на информацию, собеседований и проверок.

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В рамках разбирательства она также сможет вводить временные меры, принимать решения о нарушении требований или принимать обязательства, предложенные самой платформой.

Если вина Booking.com в нарушении закона будет доказана, платформе грозит штраф в размере до 6% от общего годового оборота, который в 2025 году составил 186 млрд долларов.

Еврокомиссия — последние новости

Как писали Новини.LIVE, Европейская комиссия прорабатывает варианты финансирования Украины на 2027 год, когда дефицит средств, по предварительным оценкам, может достичь 70 млрд евро. Для покрытия этой суммы Еврокомиссия планирует координировать усилия с международными партнерами.

Ранее Европейская комиссия направила Украине 2,86 млрд евро на оборонные нужды в рамках ранее согласованного кредита Евросоюза в размере 90 млрд евро. Финансирование будет использовано для закупки вооружения и военной техники, в частности дронов, систем ПВО и боеприпасов.