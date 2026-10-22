Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Stevo Vasiljevic

Європейська комісія розпочала офіційне розслідування щодо Booking.com через можливе порушення Закону про цифрові послуги. Вона перевірить, чи достатньо платформа протидіяла шахрайським оголошенням і фішинговим схемам, а також чи належним чином позначала рекламні пропозиції, за підвищення позицій яких у пошуковій видачі платили постачальники послуг.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії, передає Новини.LIVE.

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Розслідування щодо платформи Booking

Розслідування зосереджено на трьох ключових напрямах:

Шахрайські оголошення — Єврокомісія з’ясує, чи належним чином платформа виявляє та оцінює системні ризики, пов’язані з поширенням незаконного контенту. Йдеться, зокрема, про фіктивні об’єкти розміщення, випадки видавання себе за інших осіб і пропозиції, що не відповідають установленим вимогам та можуть порушувати права споживачів. Також перевірять, чи вживає платформа дієвих заходів для протидії таким загрозам. Фішингові шахрайства з використанням даних про бронювання — Єврокомісія перевірить, чи належним чином Booking.com оцінює ризики фішингових атак. Зокрема, вивчать, як платформа передає дані про бронювання та гостей закладам розміщення, а також наскільки безпечно працює її система обміну повідомленнями. Крім того, Комісія з’ясує, чи достатньо компанія захищає дані користувачів від шахрайства, фішингу та вимагання коштів. Платна реклама без чіткого маркування — Єврокомісія перевірить, чи дотримується Booking.com вимог прозорості реклами. Зокрема, постачальники житла можуть платити вищу комісію, щоб їхні оголошення частіше з’являлися в пошуковій видачі. Комісія з’ясує, чи чітко позначає платформа такі пропозиції як рекламу та чи надає користувачам інформацію про рекламодавця, оплату й причини показу оголошень.

Якщо порушення підтвердяться, Booking.com може нести відповідальність за недотримання вимог Закону про цифрові послуги щодо оцінки системних ризиків і прозорого маркування реклами.

Європейська комісія проведе пріоритетне розслідування діяльності платформи та продовжить збирати докази, зокрема через запити на інформацію, співбесіди та перевірки.

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У межах провадження вона також зможе запроваджувати тимчасові заходи, ухвалювати рішення про порушення вимог або приймати зобов’язання, запропоновані самою платформою.

Якщо буде доведено провину Booking.com у порушенні закону, платформі загрожуватиме штраф у розмірі до 6% від загального річного обороту, який у 2025 році склав 186 млрд доларів.

Єврокомісія — останні новини

Як писали Новини.LIVE, Європейська комісія опрацьовує варіанти фінансування України на 2027 рік, коли дефіцит коштів, за попередніми оцінками, може сягнути 70 млрд євро. Для покриття цієї суми Єврокомісія планує координувати зусилля з міжнародними партнерами.

Раніше Європейська комісія спрямувала Україні 2,86 млрд євро на оборонні потреби в межах раніше погодженого кредиту Євросоюзу обсягом 90 млрд євро. Фінансування використають для придбання озброєння та військової техніки, зокрема дронів, систем ППО і боєприпасів.