Хмара посетил командные пункты Сил беспилотных систем и армейских корпусов

Евгений Хмара во время встречи с военными. Фото: Министерство обороны Украины

Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара совершил рабочую поездку в командные пункты Сил беспилотных систем, 3-го и 19-го армейских корпусов и корпуса "Азов". Во время визита обсудили потребности бойцов. Особое внимание уделили укреплению боевых подразделений и сохранению жизни военнослужащих.

Об этом 8 августа сообщило Министерство обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Что Хмара обсудил с военными

В рамках поездки Хмара работал с командами Роберта Бровди, Дениса Прокопенко, Валерия Скреда и Андрея Билецкого. Командиры рассказали о ситуации в своих зонах ответственности, составе и действиях российских войск, а также о потребностях воинских частей. Кроме того, стороны обсудили защиту логистики и контроль путей снабжения российских войск.

Евгений Хмара вручает награду военному. Фото: Министерство обороны Украины

Исполняющий обязанности главы оборонного ведомства пообщался с военными непосредственно на местах. Он заверил, что вместе с Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым будет работать над усилением боевых подразделений.

"Современное оружие дает результат только тогда, когда его используют сильные люди. Украинские воины — это бесценные специалисты с реальным опытом современной войны", — отметил Хмара.

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Также он поблагодарил военных за службу и вручил им награды за стойкость и высокие результаты при выполнении боевых задач. Исполняющий обязанности министра обороны подчеркнул, что главной задачей является сохранение жизни бойцов:

"Сохранение жизни воинов — безусловный приоритет. Важно, чтобы задачи выполнялись профессионально, ответственно и с уважением к военнослужащим".

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины сообщал, что исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара посетил подразделения авиации и противовоздушной обороны Воздушных Сил. Чиновник пообщался с пилотами, экипажами, инженерами, техниками и ознакомился с работой командных пунктов. Ключевой темой обсуждения стала защита неба.

Также Новини.LIVE со ссылкой на оборонное ведомство сообщал, что Николая Швыдкого назначили заместителем министра обороны. Соответствующее решение принял Кабмин. Чиновник будет отвечать за усиление взаимодействия министерства с Генеральным штабом и Гглавнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым.