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Главная Новости дня Кабмин назначил Швыдкого заместителем Хмары в Минобороне

Кабмин назначил Швыдкого заместителем Хмары в Минобороне

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 02:25
Кабмин назначил Николая Швыдкого заместителем министра обороны Украины
Министр обороны Украины Евгений Хмара. Фото: Facebook СБУ

Кабинет министров Украины назначил Николая Швыдкого заместителем министра обороны. На новой должности он будет отвечать за усиление взаимодействия министерства с Генеральным штабом и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Михаилом Драпатым.

Одной из ключевых задач нового заместителя станет более оперативная координация между военным командованием и оборонным ведомством, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

На чем сосредоточится новый заместитель

В Министерстве обороны рассчитывают, что назначение позволит быстрее учитывать реальные потребности подразделений, выполняющих боевые задачи. Для этого планируется расширить постоянную работу представителей ведомства непосредственно в бригадах и подразделениях, в том числе в районах линии боевого соприкосновения. Такой подход должен ускорить получение информации о ситуации на фронте и запросах военнослужащих.

Ожидается, что благодаря новой системе взаимодействия решения Министерства обороны будут быстрее доходить до подразделений, а потребности военных — оперативнее поступать в центральный аппарат ведомства. Это должно повысить эффективность координации между всеми уровнями военного управления.

"Ключевая задача Николая Швыдкого — обеспечить постоянную и эффективную координацию между Министерством обороны, Генеральным штабом и главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Решения должны максимально соответствовать реальной ситуации на фронте и потребностям боевых подразделений", — отметил государственный секретарь Министерства обороны Евгений Хмара.

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Минобороны война в Украине Евгений Хмара
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
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