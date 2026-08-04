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Главная Новости дня МИД подвел итоги первого дня ежегодного совещания дипломатов

МИД подвел итоги первого дня ежегодного совещания дипломатов

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 01:20
В МИД рассказали о результатах первого дня совещания дипломатов
Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: Министерство иностранных дел

Министерство иностранных дел Украины подвело итоги первого дня ежегодного совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений. Мероприятие проходит в Киеве под лозунгом "Восстановление мира и лидерство Украины". В обсуждениях приняли участие Президент Владимир Зеленский, руководство государства, правительства и Верховной Рады, а также представители международных организаций и стран-партнеров.

Основными темами стали дипломатическая поддержка Украины, международная безопасность, европейская интеграция и подготовка к восстановлению страны, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу МИД.

Какие вопросы обсуждали дипломаты

Во время пленарных сессий участники рассмотрели задачи украинской дипломатии в условиях продолжающейся войны, развитие экономики, укрепление энергетической устойчивости перед осенне-зимним периодом и продвижение Украины на пути к членству в Европейском союзе и НАТО. Отдельное внимание уделили сотрудничеству со странами Азии, Африки и Латинской Америки, а также вопросам безопасности и международной поддержки. 

Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Министерство иностранных дел

В рамках совещания также состоялись тематические дискуссии, посвященные итогам саммита НАТО, дальнейшему взаимодействию с Альянсом и развитию отношений с европейскими институтами. Кроме того, участники обсудили реформы, переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС, сотрудничество с ОЭСР и дипломатическое сопровождение международной деятельности Президента Украины.

"Пока продолжается война России против Украины, дипломатических усилий никогда не будет достаточно", — подчеркнул министр иностранных дел Андрей Сибига.

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По его словам, украинская дипломатическая служба должна и дальше работать над усилением международной поддержки государства. Он отметил, что перед дипломатами остается задача объединять партнеров вокруг достижения справедливого и устойчивого мира. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что Владимир Зеленский сообщил о запуске новой международной Карпатской инициативы

Также Новини.LIVE цитировали президента США Дональда Трампа, который заявил, что Вашингтон рассматривает возможность предоставления Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot. 

Владимир Зеленский МИД Андрей Сибига
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
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