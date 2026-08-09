Хмара відвідав командні пункти Сил безпілотних систем і армійських корпусів

Євген Хмара під час зустрічі з військовими. Фото: Міністерство оборони України

Виконуючий обов'язки міністра оборони України Євгеній Хмара провів робочу поїздку до командних пунктів Сил безпілотних систем, 3-го та 19-го армійських корпусів і корпусу "Азов". Під час візиту йшлося про потреби бійців, захист логістики та контроль шляхів постачання противника. Окрему увагу приділили посиленню бойових підрозділів і збереженню життя військовослужбовців.

Про це 8 серпня повідомило Міністерство оборони України, передає Новини.LIVE.

Що Хмара обговорив із військовими

У межах поїздки Хмара працював із командами Роберта Бровді, Дениса Прокопенка, Валерія Скреда та Андрія Білецького. Командири розповіли про ситуацію у своїх зонах відповідальності, склад і дії російських військ, а також потреби військових частин. Також сторони обговорили захист логістики та контроль шляхів постачання російських військ.

Євген Хмара вручає нагороду військовому. Фото: Міністерство оборони України

Виконувач обов'язків очільника оборонного відомства поспілкувався з військовими безпосередньо на місцях. Він запевнив, що разом із Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим працюватиме над підсиленням бойових підрозділів.

"Сучасна зброя дає результат лише тоді, коли її використовують сильні люди. Українські воїни — це безцінні спеціалісти з реальним досвідом сучасної війни", — зазначив Хмара.

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Також він подякував військовим за службу та вручив їм нагороди за стійкість і високі результати під час виконання бойових завдань. Виконувач обов'язків міністра оборони наголосив, що головним завданням є збереження життя бійців:

"Збереження життя воїнів – безумовний пріоритет. Важливо, щоб завдання виконувалися професійно, відповідально та з повагою до військовослужбовців".

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України повідомляв, що виконуючий обов'язки міністра оборони України Євгеній Хмара відвідав підрозділи авіації та протиповітряної оборони Повітряних Сил. Посадовець поспілкувався з пілотами, екіпажами, інженерами, техніками та ознайомився з роботою командних пунктів. Ключовою темою обговорення став захист неба.

Також Новини.LIVE з посиланням на оборонне відомство писав, що Миколу Швидкого призначили заступником міністра оборони. Відповідне рішення ухвалив Кабмін. Посадовець відповідатиме за посилення взаємодії міністерства з Генеральним штабом та головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим.