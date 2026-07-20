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Главная Новости дня "Это признак демократии": Жадан, Майорова и Люленов прокомментировали акции протеста

"Это признак демократии": Жадан, Майорова и Люленов прокомментировали акции протеста

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 14:28
Люленов, Майорова и Жадан прокомментировали протесты в Украине — что сказали артисты
Сергей Жадан, Даша Майорова и Иван Люленов. Коллаж: Новини.LIVE

Украинские артисты продолжают активно реагировать на события в стране. Речь идет о митингах в поддержку бывшего главы Минобороны Михаила Федорова.

В комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик свое мнение на Atlas Festival высказали юморист и певец Иван Люленов, певица Даша Майорова и писатель и военнослужащий Сергей Жадан.

Публичные личности высказали свое мнение о протестах

Иван Люленов заявил, что возможность граждан мирно выходить на протесты даже во время полномасштабной войны является признаком демократического государства. По его словам, подобные акции также проходят в Молдове, а отношение к украинцам там остается дружеским и поддерживающим.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Я очень рад, что мы живем в таких странах, где люди могут выйти и высказать то, что они чувствуют. И все это происходит мирно даже во время войны", — подчеркнул Люленов.

Певица Майорова также поддержала участников протестов. Она призналась, что восхищается креативностью протестующих и их плакатов и, если будет возможность, планирует лично присоединиться к одной из акций.

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"Я максимально поддерживаю то, что происходит. Если успею, обязательно хочу попасть на акцию", — сказала артистка.

Писатель и военнослужащий Сергей Жадан также отметил, что право украинцев на мирное выражение воли гарантировано Конституцией Украины, поэтому граждане имеют полное право им пользоваться.

"Право на выражение мнения является одним из основных прав украинцев, закрепленным Конституцией Украины", — подчеркнул Жадан.

Напомним, акции протеста против отставки Михаила Федорова проходят в Киеве, Львове, Харькове и других городах Украины. Участники требуют пересмотра кадрового решения и подчеркивают важность сохранения реформ в сфере обороны и цифровизации.

Как сообщали Новини.LIVE, после кадровых перестановок в правительстве и отставки Михаила Федорова в различных городах Украины начались акции протеста. Участники митингов заявляют, что будут продолжать выходить на улицы, пока власть не примет конкретных решений по их требованиям.

Как сообщали Новини.LIVE, после увольнения с поста министра обороны Михаил Федоров останется в команде президента Украины. Владимир Зеленский отметил, что о новой должности Федорова объявят после принятия соответствующего решения.

протесты Украина Сергей Жадан
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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