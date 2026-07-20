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Головна Новини дня "Це ознака демократії": Жадан, Майорова та Люлєнов прокоментували акції протесту

"Це ознака демократії": Жадан, Майорова та Люлєнов прокоментували акції протесту

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2026 14:28
Люлєнов, Майорова та Жадан прокоментували протести в Україні — що сказали артисти
Сергій Жадан, Даша Майорова та Іван Люлєнов. Колаж: Новини.LIVE

Українські артисти продовжують активно реагувати на події в країні. Йдеться про мітинги на підтримку колишнього очільника Міноборони Михайла Федорова.

У коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік свою думку на Atlas Festival висловили гуморист і співак Іван Люлєнов, співачка Даша Майорова та письменник і військовослужбовець Сергій Жадан.

Публічні особи висловили думку про протести

Іван Люлєнов заявив, що можливість громадян мирно виходити на протести навіть під час повномасштабної війни є ознакою демократичної держави. За його словами, подібні акції також відбуваються в Молдові, а ставлення до українців там залишається дружнім і підтримуючим.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Я дуже радий, що ми живемо в таких країнах, де люди можуть вийти й сказати про те, що вони відчувають. І це все відбувається мирно навіть під час війни", — наголосив Люлєнов.

Співачка Майорова також підтримала учасників протестів. Вона зізналася, що захоплюється креативністю протестувальників і їхніх плакатів та, якщо матиме можливість, планує особисто долучитися до однієї з акцій.

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"Я максимально підтримую те, що відбувається. Якщо встигну, обов'язково хочу потрапити на акцію", — сказала артистка.

Письменник і військовослужбовець Сергій Жадан також зазначив, що право українців на мирне волевиявлення гарантоване Конституцією України, тому громадяни мають повне право ним користуватися.

"Право на волевиявлення є базовим правом українців, підкріпленим Конституцією України", — підкреслив Жадан.

Нагадаємо, акції протесту проти відставки Михайла Федорова проходять в Києві, Львові, Харкові та інших містах України. Учасники вимагають перегляду кадрового рішення та наголошували на важливості збереження реформ у сфері оборони й цифровізації.

Як повідомляли Новини.LIVE, після кадрових змін в уряді та відставки Михайла Федорова в різних містах України почалися акції протесту. Учасники мітингів заявляють, що продовжуватимуть виходити на вулиці, доки влада не ухвалить конкретних рішень щодо їхніх вимог.

Як повідомляли Новини.LIVE, після звільнення з посади міністра оборони Михайло Федоров залишиться у команді Президента України. Володимир Зеленський зазначив, що нову посаду Федорова оголосять після ухвалення відповідного рішення.

протести Україна Сергій Жадан
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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